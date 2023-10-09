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        Haberler Dünya İsrail-Filistin savaşı son dakika: "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü" - Güncel haberler

        Son dakika haberi "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"

        Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı iddiaları doğrulayarak, İsrail'de 9 ABD'linin öldüğünü söyledi. Diğer yandan, BBC İsrail'deki 10 İngiliz vatandaşından haber alınamadığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 15:35 Güncelleme: 09.10.2023 - 16:12
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        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
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        Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı saldırıların ardından tüm dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında. Filistin ve İsrail'den çok sayıda kişi hayatını kaybederken, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'de 9 ABD askerinin öldüğünü doğruladı.

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        Miller, İsrail'de nerede olduğu bilinmeyen ABD vatandaşlarının olduğunu, bunun için İsrailli yetkililerle birlikte çalıştıklarını söyledi.

        BBC: 10 İNGİLİZ VATANDAŞI KAYIP

        Diğer yandan BBC'nin bildirdiğine göre, İsrail'de 10'dan fazla İngiliz vatandaşından haber alınamadığı ifade edildi.

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        BIDEN VE NETANYAHU İKİ KEZ TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

        ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün ikinci kez telefonda görüştü.

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        Beyaz Saray tarafından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Biden’ın bir kez daha saldırılarda hayatını kaybeden İsrailliler için Netanyahu’ya taziyelerini sunduğu belirtilerek, Biden’ın İsrail Hükümetine ve halkına tam destek sözü verdiği aktarıldı.

        ABD'DEN İSRAİL'E DESTEK

        ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, Hamas'ın başlattığı saldırılarda İsrail'e yardıma hazır olması amacıyla uçak gemi filosunu Doğu Akdeniz'e gönderme talimatı verdiği bildirildi.

        ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin, "Bölgesel caydırıcılık çabalarını desteklemek amacıyla Savunma Bakanlığının bölgedeki pozisyonunu güçlendirmek için adım attığı" kaydedildi.

        Bakan Austin'in, Hamas'ın başlattığı saldırılarda İsrail'e yardıma hazır olması amacıyla uçak gemi filosunu Doğu Akdeniz'e gönderme talimatı verdiği belirtilen açıklamada, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile ona eşlik edecek kruvazör ve saldırı gemilerinin Doğu Akdeniz’e doğru yönlendirildiği vurgulandı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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