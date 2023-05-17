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Beyniniz daha fit ve güçlü olması için vücudunuzu nasıl kandırabilir?

Plasebo etkisi spor alanında da geçerli olabilir. Norveç'teki Agder Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yapılan bir çalışma, insanlara egzersiz alanında özel bir eğitim aldıklarını söylemenin daha fazla fiziksel gelişime yol açtığını gösterdi. Scientific Reports dergisinde yayınlanan sonuçlar, özel bir antrenman programı izlediklerine inanan kişilerin kas boyutunda daha çok artış olduğunu ortaya koydu

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  • Beyniniz daha fit ve güçlü olması için vücudunuzu nasıl kandırabilir?

    İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre, plasebo etkisinin ilaçlardan elde edilebilecek faydaya katkıda bulunduğu uzun zamandır biliniyor. Bu aynı zamanda, eğer faydalı olacağına inanılırsa sahte bir tedavinin bile güçlü bir etkiye sahip olabileceği anlamına gelir.
  • Beyniniz daha fit ve güçlü olması için vücudunuzu nasıl kandırabilir?

    Şimdi giderek artan bir araştırma grubu, egzersizden ne kadar yararlandığımız söz konusu olduğunda da benzer bir etkinin olabileceğini öne sürüyor. Norveç'teki Agder Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından yapılan bir çalışma, insanlara sadece 'özel' bir eğitim aldıklarını söylemenin daha fazla fiziksel gelişime yol açtığını gösterdi.
  • Beyniniz daha fit ve güçlü olması için vücudunuzu nasıl kandırabilir?

    20'li yaşlarında 40 kadın ve erkeğin katıldığı çalışmada, bir gruba her birine özel olarak uyarlanmış bir antrenman programı uygulandığı söylenirken; diğer gruba da birbirleriyle aynı antrenman planını uyguladıkları söylendi.
  • Beyniniz daha fit ve güçlü olması için vücudunuzu nasıl kandırabilir?

    Gerçekte, 40 gönüllünün tamamı 10 haftalık deney boyunca 20 metre kısa mesafe koşu, bacak egzersizleri ve squat karışımından oluşan neredeyse aynı programı takip etti. 
  • Beyniniz daha fit ve güçlü olması için vücudunuzu nasıl kandırabilir?

    Nisan ayında Scientific Reports dergisinde yayınlanan sonuçlar, özel bir antrenman programı izlediklerine inananların kas boyutunda daha çok artış olduğunu ve daha fazla squat yapabildiklerini gösterdi.
  • Beyniniz daha fit ve güçlü olması için vücudunuzu nasıl kandırabilir?

    Araştırmacılar, gönüllülerin antrenman planının istenen etkiyi yaratmasını bekledikleri için daha yoğun egzersiz yapmış olabileceklerini söyledi. Alternatif olarak, kişisel olarak uyarlanmış olduğu için (ya da öyle düşündükleri için) programın iyi sonuçlar verdiğini göstermek amacıyla çok çalışmak zorunda hissetmiş olabilirler. 
  • Beyniniz daha fit ve güçlü olması için vücudunuzu nasıl kandırabilir?

    Ancak plasebo etkisi onları daha sıkı çalışmaya itmemiş de olabilir. Daha ziyade, özel bir egzersiz planına sahip olmak kaygılarını azaltmış, bu da kas gerginliğini azaltmış ve hareketleri daha verimli ve akıcı hale getirmiş olabilir. 
  • Beyniniz daha fit ve güçlü olması için vücudunuzu nasıl kandırabilir?

    Çalışmayı yöneten spor bilimci Kolbjørn Andreas Lindberg şunları söyledi: "Eğer izlediğiniz egzersiz programının sizin için en uygun hale getirildiğine inanıyorsanız, bunun bir etkisi olacaktır. Bu tıpta plasebo etkisiyle tamamen aynıdır."
  • Beyniniz daha fit ve güçlü olması için vücudunuzu nasıl kandırabilir?

    Antrenmanlarını iyileştirmek için kafein kullanan ya da kullandığını düşünen kişilerde de benzer faydalar bulundu. Bazı çalışmalarda kafeinin kasların daha fazla güç üretmesine yardımcı olarak fiziksel performansta  kazanımlar sağladığı gösterildi. 
  • Beyniniz daha fit ve güçlü olması için vücudunuzu nasıl kandırabilir?

    Kaslar kasılmak için kalsiyuma ihtiyaç duyar ve kafein kalsiyumun kas dokusuna salınımını uyararak kasların daha sık ve daha büyük bir güçle kasılmasını sağlar.
  • Beyniniz daha fit ve güçlü olması için vücudunuzu nasıl kandırabilir?

    Canterbury Christ Church Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 11 atletten üç kez koşabildikleri kadar hızlı 1 km koşmalarını istedi. İlk iki koşudan önce, kafein içerdiği söylenen bir içecek verildi ama aslında ikinci içecekte hiç kafein yoktu.
  • Beyniniz daha fit ve güçlü olması için vücudunuzu nasıl kandırabilir?

    Üçüncü koşu içinse hiç içecek verilmedi. 11 katılımcının hepsi de kafein içtikten sonra, hiç içmeden koştuklarından daha hızlı koştular. Ancak ikinci koşuda, içeceklerinin kafein içerdiğini düşündüklerinde neredeyse daha hızlı koştular.
  • Beyniniz daha fit ve güçlü olması için vücudunuzu nasıl kandırabilir?

    Çalışmada yer alan ve spor ve egzersiz psikiyatrisi alanında kıdemli öğretim görevlisi olan Dr. Philip Hurst şunları söyledi: "Eğer birisi kafein aldığını ve bunun kendisine yardımcı olacağını düşünürse, o zaman biraz daha fazla çaba gösterebilir."
  • Beyniniz daha fit ve güçlü olması için vücudunuzu nasıl kandırabilir?

    Araştırmalar, sporda plasebo etkisinin performansı yüzde 1 ila 3 arasında artırabileceğini gösteriyor. Bu çok fazla görünmeyebilir ama Olimpiyat Oyunlarında madalya kazanmakla finale kalamamak arasındaki fark olabilir.
  • Beyniniz daha fit ve güçlü olması için vücudunuzu nasıl kandırabilir?

    Sporcu olmayanlar da bundan faydalanabilir. ABD'deki Harvard Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışma, egzersiz hakkındaki düşüncelerimizi değiştirmenin bile kondisyonumuzu artırabileceğini ortaya koyuyor. 
  • Beyniniz daha fit ve güçlü olması için vücudunuzu nasıl kandırabilir?

    Bütün gün fiziksel olarak zorlayıcı işler yapan 84 otel hizmetçisinin incelendiği çalışmada, kadınların çoğunun kendilerini fit olarak görmüyordu. 
  • Beyniniz daha fit ve güçlü olması için vücudunuzu nasıl kandırabilir?

    Araştırmacılar grubun yarısına sadece işlerini yaparak aslında önerilen egzersiz seviyelerini nasıl karşıladıklarını gösterdi, ancak diğer yarısını büyük ölçüde hareketsiz olduklarını düşünmeye bıraktı.
  • Beyniniz daha fit ve güçlü olması için vücudunuzu nasıl kandırabilir?

    Bir ay sonra yapılan testler, egzersiz yaptıkları söylenen kadınların kan basıncında ortalama yüzde 10'luk bir düşüş yaşandığını, diğerlerinde ise herhangi bir değişiklik olmadığını gösterdi.
  • Beyniniz daha fit ve güçlü olması için vücudunuzu nasıl kandırabilir?

    2007'de Psychological Science dergisinde yazan araştırmacılar, bunun nedeninin egzersiz yaptığınıza inanırsanız, vücudunuzun da egzersiz yapıyormuş gibi tepki vermesi olduğu sonucuna vardılar.
  • Beyniniz daha fit ve güçlü olması için vücudunuzu nasıl kandırabilir?

    Size hedefler koyması için kişisel bir eğitmen tutmak sonuçlarınızı iyileştirebilirken, zihnin gücünden yararlanmanın daha ucuz bir yolu da sizden daha fit olduğunu düşündüğünüz başkalarıyla egzersiz yapmaktır.
  • Beyniniz daha fit ve güçlü olması için vücudunuzu nasıl kandırabilir?

    ABD'deki Kansas Eyalet Üniversitesi'nde 2012 yılında yapılan bir araştırma, bunu yapan gönüllülerin egzersiz sürelerini ve yoğunluklarını, tek başlarına egzersiz yaptıkları zamana kıyasla yüzde 200'e kadar artırdıklarını ortaya koydu.
  • Beyniniz daha fit ve güçlü olması için vücudunuzu nasıl kandırabilir?

    Benzer şekilde, Kaliforniya'daki Santa Clara Üniversitesi'nde 2010 yılında yapılan bir çalışma, fiziksel olarak çok formda arkadaşlarıyla egzersiz yapan kişilerin onlar kadar aktif olmak için daha fazla çaba gösterdiklerini; ancak daha az formda arkadaşlarıyla egzersiz yapanların daha tembel olduklarını ve çabalarını azalttıklarını gösterdi.
  • Beyniniz daha fit ve güçlü olması için vücudunuzu nasıl kandırabilir?

    Dr. Hurst, "Plasebo etkisi büyük ölçüde sosyal bir olgudur" dedi ve ekledi: "Diğer insanlarla birlikteyken buna tepki verme olasılığınız daha yüksektir."
  • Beyniniz daha fit ve güçlü olması için vücudunuzu nasıl kandırabilir?

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