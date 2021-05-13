Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, Filistin bayraklı otobüsle dolaşarak vatandaşların bayramını kutladı

AA

Yıldız, bayramın ilk gününde eşi Seyhan Yıldız ile Beyoğlu'nun mahallelerini otobüsle dolaştı. Filistin marşları ile Barış Manço'nun "Bugün bayram" ve Şenay'ın "Hayat bayram olsa" şarkılarının çalındığı otobüsü gören vatandaşlar, Yıldız ve eşi ile bayramlaştı.

Otobüsten inen Yıldız ve eşi, çocuklara Türk bayrağı ile çikolata dağıtarak, bayramlarını kutladı. Bazı mahalle sakinleri de pencerelerden sepet indirerek, bayram hediyelerini aldı.

Tarlabaşı Mahallesi'nde basın mensuplarına açıklama yapan Yıldız, Müslüman dünyasının Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, Kudüs'ün çocuklarına mutluluk içerisinde bayramlarını kutladıkları günler diledi.

Yıldız, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dilerim Ramazan Bayramı, tüm insanlığa ve Müslüman dünyasına barışı ve huzuru getirir, kardeşliğimizi güçlendirir. Elbette ki Mescid-i Aksa'da yaşananlar yüreğimizi burkuyor. Acılarını hep birlikte yaşıyoruz ama bu ülkenin çocukları da bayramı hak ediyorlar. Dilerim acılar sona erer, her günü bayram gibi yaşarız. Özgür Kudüs, özgür Mescid-i Aksa diyoruz."