Beyoğlu'nda tek katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hacıahmet Mahallesi Elmas Traş Sokak'ta bulunan metruk binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kısa sürede kontrol altına aldıkları yangının diğer binalara sıçramaması için çalışma yaptı.

Binada hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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