Beyşehir Gölü'nden kanala akan balıkların tersine yüzme çabası ilginç görüntü oluşturdu - KONYA

Beyşehir Gölü sularının yaz dönemi öncesinde tarımsal sulama için Konya Ovası ile buluşturulması amacıyla ilçedeki tarihi Taşköprü'nün regülatör kapakları açıldı.Kapakların açılmasının ardından Beyşehir Suğla Apa (BSA) Kanalı, bahar döneminde yeniden sularla dolarken, üreme dönemindeki binlerce balık da kanala, oradan da Suğla Gölü'ne akmaya başladı.Pullu sazan başta olmak üzere tatlı su levreği ve Çin sazanı gibi farklı türlerdeki balıkların, akıntının tersine yüzmeye çalışması ilginç görüntüler oluşturdu. Sudan havaya zıplayan balıklar, kanal çevresinden geçen vatandaşların da ilgisini çekti.Vatandaşlar, suyun dibindeki balıkları görmenin heyecanını yaşarken, bazıları da balıkların tersine yolculuk mücadelesini cep telefonlarıyla kaydetti.Kanal üzerinde bu manzara yaşanırken, su akışının aniden kesilmesi sonucu bazı balıklar kanaldaki sığ sularda kaldı.- "Her yıl burada aynı manzara yaşanıyor"Vatandaşlardan Selim Koçer, kanala su akışının kesilmesi sonrasında can çekişen balıkların kurtarılarak tekrar göl suyuyla buluşturulması gerektiğini söyledi.Balıklardan bir kısmının oksijensiz kalarak telef olduğunu dile getiren Koçer, "Her yıl burada aynı manzara yaşanıyor. Kanala su verilirken balıkların da akmaması için tedbirler alınmalı." ifadelerini kullandı.Balıkları izleyen Abdurrahman Kırbaş ise kanalda kalan balıkların kurtarılmazsa birkaç güne kadar telef olabileceğini belirterek, "Yetkililere teklifimiz, izin versinler, biz gençler balıkları toplayalım ve göl sularıyla buluşturalım. Yeter ki bu balıkları yaşatalım." dedi.