Biden imzaladı: ABD'de köleliğin kaldırıldığı 19 Haziran "federal tatil" oldu 0:00 / 0:00

AA

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki kölelik tarihine dikkati çekerek, "Büyük toplumlar, en acılı anılarını görmezden gelmez, onları kucaklar. Büyük toplumlar kaçmaz, hatalarının sonuçlarıyla yüzleşirler." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki siyahi toplumun ülkeye katkılarından bahseden Biden, kölelik tarihi ve yansımalarıyla ilgili daha yapılacak çok iş olduğunu vurguladı.

AA'nın haberine göre; Biden konuşmasının ardından her yıl 19 Haziran tarihinin federal tatil olması için daha önce Temsilciler Meclisi ve Senatonun onayını alan yasayı imzaladı. ABD'de 19 Haziran 1865'te kölelik tamamen kaldırılmıştı.