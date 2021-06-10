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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Biden ve Putin'in görüşme adresi belli oldu: Yasaklı bölge kurulacak! - Haberler
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Biden ve Putin'in görüşme adresi belli oldu: Yasaklı bölge kurulacak!

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin, 16 Haziran'da İsviçre’nin Cenevre kentinde yer alan Villa La Grange'de gerçekleşeceğini doğruladı. İki lider, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi, siber saldırılar, insan hakları ve Ukrayna konusundaki keskin anlaşmazlıklar gölgesinde ilk kez yüz yüze gelecek.

SON DAKİKA: Biden ve Putin'in görüşme adresi belli oldu: Yasaklı bölge kurulacak! - Haberler
Biden ve Putin'in görüşme adresi belli oldu!
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İHA / HABERTURK.COM

ABD Bakanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 16 Haziran tarihinde gerçekleşecek görüşmenin yeri belirlendi.

İsviçre Federal Dışişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, ikili görüşmenin İsviçre’nin Cenevre kentinde yer alan Villa La Grange'de gerçekleşeceği belirtilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, İsviçre'nin açıklamasını doğrulayarak, görüşmenin Villa La Grange'de gerçekleşeceğini duyurdu.

"GİRİŞ YASAKLI BÖLGE" KURULACAK

İsviçreli yetkililer tarafından yapılan açıklamada ise, Putin ve Biden arasındaki zirveye ev sahipliği yapacak olan Villa La Grange'nin çevresinde insan ve araçlar için 16 Haziran günü boyunca "giriş yasaklı bölge" olarak adlandırılan bir güvenlik bölgesi kurulacağı kaydedildi.

Cenevre Danıştay Basın Bürosu tarafından yapılan bir açıklamada, güvenlik bölgesi içindeki bu kısıtlamaların, zirve öncesi ve zirve sırasındaki gösterileri ve protestoları kapsayacağını ifade edildi.

İki lider, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi, siber saldırılar, insan hakları ve Ukrayna konusundaki keskin anlaşmazlıklar gölgesinde ilk kez yüz yüze gelecek.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un görüşmelere eşlik etmesi bekleniyor.

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