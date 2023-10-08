Bilecik'te tedavi edilen yaralı leylek doğaya salındı
Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca yaralı halde bulunan leylek, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca yaralı halde bulunan leylek, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Merkez Pelitözü göletinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yaralı olarak buldukları leyleği Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde görevlilerine bildirdi.
Veteriner ekiplerine teslim edilen leylek, tedavisinin ardından Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte doğal yaşam alanına bırakıldı.
Bölgede ayrıca, sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmesi amacıyla yem bırakıldı.