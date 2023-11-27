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        Bilecik'te "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi"

        Bilecik'te, Gençlik ve Spor Bakanlığının hayata geçirdiği "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi"nin devam ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 16:13 Güncelleme: 27.11.2023 - 16:13
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        Bilecik'te "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi"
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        Bilecik'te, Gençlik ve Spor Bakanlığının hayata geçirdiği "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi"nin devam ettiği bildirildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının hayata geçirdiği projesi kapsamında Bilecik'te ilköğretim 3. sınıf öğrencilerine yönelik yetenek taramasında başarılı olan öğrenciler için temel spor eğitimlerinin başladığını kaydetti.

        Uzman antrenörler eşliğinde yapılan yetenek taramasında yapılan testler ve ölçümlerin Gençlik ve Spor Bakanlığının veri havuzunda toplandığı belirten Özdemir, şu bilgilere yer verdi:

        "Yapılacak olan değerlendirmeler ve temel spor eğitimleri ile çocukların yetenekli oldukları spor dalları tespit edilip yönlendirmeleri yapılıyor. 2020-2021-2022 yıllarında ortak tarama sonucu 476 sporcu 'Sporcu Kimliği Geliştirme Eğitim Programı' ile spora yatkın bulunarak ilgili branşlara yönlendirilmiştir. 2023 yılı taramasında ise 2 bin 289 öğrencinin yetenek taraması yapılarak 369 öğrencinin spora yatkınlığı tespit edilmiştir. Bu öğrenciler için müdürlüğümüz koordinasyonunda geniş ve kapsamlı olarak yıl boyunca verilecek olan eğitimleri içeren ve eğitimler sırasında ve sonunda test ve ölçümler devam etmektedir. Program sonucunda spor branşlarına yönlendirmeye esas bilgiler değerlendirilerek sporcuların yeteneklerine uygun olan branşlara yönlendirilmesi sağlanacaktır. Ülke çocuklarını sporla tanıştırarak onlara sporu sevdirip, yetenekli olanların üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlama misyonu ve ülkemizi uluslararası alanda da başarılı bir şekilde temsil edebilecek, ilkeli, etik değerlere saygılı, iyi birey, iyi vatandaş ve iyi sporcu yetiştirebilmek vizyonu ile düzenlenen bu program kapsamında sporcularımızın gelişim süreci uzman antrenörlerimiz eşliğinde yoğun mesai verilerek sürdürülmektedir."

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