Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te 14 köpeğin ölümünde 4 kişi tutuklandı (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 15:38 Güncelleme: 25.11.2023 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te 14 köpeğin ölümünde 4 kişi tutuklandı (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        4´ÜDETUTUKLANDI

        Bilecik´te 14 köpeğin ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen belediye veteriner işleri müdürü Nedret Avcı, çalışanlar Ali Osman Durmuş, Mina Melisa Köse ve Selçuk İçen çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği´nce tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüphelilerin hayvan koruma kanunu kapsamındaki `kasten hayvan öldürme´ suçlamasıyla tutuklandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak
        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Kocaeli, Antalya, Muğla... Ağaçları kökünden söküyor! Bunun adı: Tam fırtına!
        Kocaeli, Antalya, Muğla... Ağaçları kökünden söküyor! Bunun adı: Tam fırtına!
        Çocuklar arasında yayılıyor! Çin tedbirleri artıracağını duyurdu
        Çocuklar arasında yayılıyor! Çin tedbirleri artıracağını duyurdu
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        Evine mahalle sığdırdı!
        Evine mahalle sığdırdı!
        Rehine takası bugün de devam edecek
        Rehine takası bugün de devam edecek
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        "Bıçağı öyle bir biledim ki..."
        "Bıçağı öyle bir biledim ki..."
        AFAD'dan kritik uyarı! Tam 64 kent için alarm! Pazara dikkat!
        AFAD'dan kritik uyarı! Tam 64 kent için alarm! Pazara dikkat!
        EYT’li işçinin izin hakkı
        EYT’li işçinin izin hakkı
        Formadan dev gelir!
        Formadan dev gelir!
        Alzheimer'ı belirti göstermediği dönemde tespit edebilen yöntem Türkiye'de
        Alzheimer'ı belirti göstermediği dönemde tespit edebilen yöntem Türkiye'de
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Bilecik Valisi Aygöl, Gölpazarı ilçesini ziyaret etti
        Bilecik Valisi Aygöl, Gölpazarı ilçesini ziyaret etti
        Bilecik'te 14 köpeğin ölümünde gözaltına alınan 5 şüpheli adliyede (2)
        Bilecik'te 14 köpeğin ölümünde gözaltına alınan 5 şüpheli adliyede (2)
        Bilecik'te 14 köpeğin ölümünde gözaltına alınan 5 şüpheli adliyede
        Bilecik'te 14 köpeğin ölümünde gözaltına alınan 5 şüpheli adliyede
        Sakarya Nehri sis bulutuyla kaplandı
        Sakarya Nehri sis bulutuyla kaplandı
        Bilecik'te 14 köpeğin ölü bulunmasına 4 gözaltı (3)
        Bilecik'te 14 köpeğin ölü bulunmasına 4 gözaltı (3)
        Bilecik'te 14 köpeğin ölü bulunmasına 4 gözaltı (2)
        Bilecik'te 14 köpeğin ölü bulunmasına 4 gözaltı (2)