Bilecik Valisi Aygöl, Gölpazarı ilçesini ziyaret etti Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Gölpazarı ilçesinde inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Gölpazarı ilçesinde inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen ve Belediye Başkanı Hayri Süer'i makamlarında ziyaret eden Vali Aygöl, yatırımlar ve projeler hakkında bilgi, brifing aldı.

Köy ve mahalle muhtarlarıyla toplantı gerçekleştiren Aygöl, "En büyük hedefimiz valilik makamı da dahil olmak üzere mülki idare amirleri ve kurum müdürlerinin ulaşılabilir olmasıdır. Diyalog ortamında çözülemeyecek problem yoktur." ifadesini kullandı.

Eşi Nazlı Aygöl ile köylü pazarını gezen Aygöl, inşası tamamlanan ceviz kurutma tesisi, soğuk hava deposu, gençlik merkezi ve kapalı yüzme havuzunda inceleme yaptı.