Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik Valisi Aygöl, Gölpazarı ilçesini ziyaret etti

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Gölpazarı ilçesinde inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 14:05 Güncelleme: 25.11.2023 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik Valisi Aygöl, Gölpazarı ilçesini ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Gölpazarı ilçesinde inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

        Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen ve Belediye Başkanı Hayri Süer'i makamlarında ziyaret eden Vali Aygöl, yatırımlar ve projeler hakkında bilgi, brifing aldı.

        Köy ve mahalle muhtarlarıyla toplantı gerçekleştiren Aygöl, "En büyük hedefimiz valilik makamı da dahil olmak üzere mülki idare amirleri ve kurum müdürlerinin ulaşılabilir olmasıdır. Diyalog ortamında çözülemeyecek problem yoktur." ifadesini kullandı.

        Eşi Nazlı Aygöl ile köylü pazarını gezen Aygöl, inşası tamamlanan ceviz kurutma tesisi, soğuk hava deposu, gençlik merkezi ve kapalı yüzme havuzunda inceleme yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Alzheimer'ı belirti göstermediği dönemde tespit edebilen yöntem Türkiye'de
        Alzheimer'ı belirti göstermediği dönemde tespit edebilen yöntem Türkiye'de
        Evine mahalle sığdırdı!
        Evine mahalle sığdırdı!
        AFAD'dan kritik uyarı! Tam 64 kent için alarm! Pazara dikkat!
        AFAD'dan kritik uyarı! Tam 64 kent için alarm! Pazara dikkat!
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Rehine takası bugün de devam edecek
        Rehine takası bugün de devam edecek
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        "Bıçağı öyle bir biledim ki..."
        "Bıçağı öyle bir biledim ki..."
        Yaralılar var! Fırtına ağacı yerinden söktü!
        Yaralılar var! Fırtına ağacı yerinden söktü!
        Tıp literatürüne girecek ameliyatla hayata tutundu
        Tıp literatürüne girecek ameliyatla hayata tutundu
        Mevsim kışa dönüyor!
        Mevsim kışa dönüyor!
        EYT’li işçinin izin hakkı
        EYT’li işçinin izin hakkı
        Formadan dev gelir!
        Formadan dev gelir!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Bilecik'te 14 köpeğin ölümünde gözaltına alınan 5 şüpheli adliyede (2)
        Bilecik'te 14 köpeğin ölümünde gözaltına alınan 5 şüpheli adliyede (2)
        Bilecik'te 14 köpeğin ölümünde gözaltına alınan 5 şüpheli adliyede
        Bilecik'te 14 köpeğin ölümünde gözaltına alınan 5 şüpheli adliyede
        Sakarya Nehri sis bulutuyla kaplandı
        Sakarya Nehri sis bulutuyla kaplandı
        Bilecik'te 14 köpeğin ölü bulunmasına 4 gözaltı (3)
        Bilecik'te 14 köpeğin ölü bulunmasına 4 gözaltı (3)
        Bilecik'te 14 köpeğin ölü bulunmasına 4 gözaltı (2)
        Bilecik'te 14 köpeğin ölü bulunmasına 4 gözaltı (2)
        Pazaryeri'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Pazaryeri'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı