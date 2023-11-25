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        Sakarya Nehri sis bulutuyla kaplandı

        Bilecik'ten geçen Sakarya Nehri ve çevresinde yağmurun ardından ortaya çıkan sis bulutu dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 10:17 Güncelleme: 25.11.2023 - 10:30
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        Sakarya Nehri sis bulutuyla kaplandı
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        Bilecik'ten geçen Sakarya Nehri ve çevresinde yağmurun ardından ortaya çıkan sis bulutu dronla görüntülendi.

        İnhisar, Söğüt, Yenipazar ve Osmaneli ilçelerinden geçen, kuş bakışı görselliği, doğal ve kültürel zenginlikleriyle konuklarına her mevsim güzel manzaralar sunan Sakarya Nehri ile etrafında sis etkili oldu.

        Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında Bizans tekfuru iken Müslüman olan ve kahramanlıklarıyla anılan Osman Gazi'nin silah arkadaşı Abdullah Mihal Gazi'nin türbesinin bulunduğu Harmanköy de sisin arasında kaldı.

        Nehir ve çevresindeki yerleşim bölgelerini, seraların üzerini kaplayan sis bulutunu AA ekibi dronla kaydetti.

        Hava sıcaklığının sabah saatlerinde sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü bölgede güneşin yüzünü göstermesiyle sis bulutu dağıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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