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        Bilecik'teki silahlı saldırıyla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 16:22 Güncelleme: 26.11.2023 - 16:22
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        Bilecik'teki silahlı saldırıyla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı
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        Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Türkmenbaşı Mahallesi'nde bir kafeye gelen Emre D. aralarında husumet bulunan Ö.Y'yi silahla ateş ederek yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı Ö.Y. sağlık ekiplerince Söğüt İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenen şüpheliler Emre D. ile babası Ethem D. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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