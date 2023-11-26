Bilecik'teki silahlı saldırıyla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Türkmenbaşı Mahallesi'nde bir kafeye gelen Emre D. aralarında husumet bulunan Ö.Y'yi silahla ateş ederek yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Ö.Y. sağlık ekiplerince Söğüt İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenen şüpheliler Emre D. ile babası Ethem D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.