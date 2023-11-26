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        Bilecik'te takla atan otomobilde 1 kişi yaralandı

        Bilecik'te takla atan otomobilde 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 14:57 Güncelleme: 26.11.2023 - 14:58
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        Bilecik'te takla atan otomobilde 1 kişi yaralandı
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        Bilecik'te takla atan otomobilde 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Bilecik Merkezde İstasyon istikametine seyir halindeki İ.K. yönetimindeki 27 AAB 582 plakalı otomobil TOKİ Rampası mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek toprak alana çarptı. Savrulan otomobil takla atarak durabildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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