Bilecik'te takla atan otomobilde 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik Merkezde İstasyon istikametine seyir halindeki İ.K. yönetimindeki 27 AAB 582 plakalı otomobil TOKİ Rampası mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek toprak alana çarptı. Savrulan otomobil takla atarak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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