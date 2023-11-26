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        Bilecik'te kullanılmayan fabrikada kadın cesedi bulundu

        Bilecik'te kullanılmayan tekstil fabrikasında kadın cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 16:37 Güncelleme: 26.11.2023 - 16:53
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        Bilecik'te kullanılmayan fabrikada kadın cesedi bulundu
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        Bilecik'te kullanılmayan tekstil fabrikasında kadın cesedi bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kullanılmayan tekstil fabrikasında kadın cesedi bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce yapılan çalışmada cesedin Ömrüye T'ye ait (67) olduğu belirlendi.

        Savcının incelemesinin ardından kadının cesedi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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