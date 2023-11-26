Bilecik'te kullanılmayan fabrikada kadın cesedi bulundu

Bilecik'te kullanılmayan tekstil fabrikasında kadın cesedi bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kullanılmayan tekstil fabrikasında kadın cesedi bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmada cesedin Ömrüye T'ye ait (67) olduğu belirlendi.

Savcının incelemesinin ardından kadının cesedi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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