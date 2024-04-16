Bilecik'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Bilecik'te, Vali Şefik Aygöl'ün başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölge müdürleri ve kurum amirlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda il genelindeki projelerin ele alındığı bildirildi.

Bu sene ilde 225 projenin uygulanacağı belirtilen açıklamada, bunların 17'sinin bitirildiği, 29'unun ihale aşamasında olduğu, 56'sına henüz başlanmadığı, 123'ünün ise sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, projelerin toplam maliyetinin 8 milyar 641 milyon 889 bin lira olduğu bilgisi verildi.