Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te kaybolan 5 çocuk bulundu

        Bilecik'te, yürüyüşe çıktıkları sırada kaybolan 5 çocuk ekiplerce bulunarak ailelerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 14:09 Güncelleme: 15.04.2024 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te kaybolan 5 çocuk bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'te, yürüyüşe çıktıkları sırada kaybolan 5 çocuk ekiplerce bulunarak ailelerine teslim edildi.

        Kent merkezindeki Beşiktaş Mahallesi yakınlarındaki dağlık alanda yürüyüşe çıkan 5 çocuk, havanın kararmasıyla yollarını kaybetti.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, kayıp çocukları bularak ailelerine teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gece kulübü yangınında itfaiye raporu çıktı!
        Gece kulübü yangınında itfaiye raporu çıktı!
        Dehşet anı kamerada! Öldüren temizlik!
        Dehşet anı kamerada! Öldüren temizlik!
        Antalya'da dehşet! Fırat, 24 yaşındaydı! Parkta 4 kurşun!
        Antalya'da dehşet! Fırat, 24 yaşındaydı! Parkta 4 kurşun!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Sydney'de bir bıçaklı saldırı daha!
        Sydney'de bir bıçaklı saldırı daha!
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?
        BMGK olağanüstü toplandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        Motosikletten savruldu! Korkuluklara çarptı!
        Motosikletten savruldu! Korkuluklara çarptı!
        Teknik direktör arayışı! Öncelik...
        Teknik direktör arayışı! Öncelik...
        Senede bir kez açıyor! Zarar veren yandı
        Senede bir kez açıyor! Zarar veren yandı
        "Fenerbahçe'nin Harry Kane'i"
        "Fenerbahçe'nin Harry Kane'i"
        İşte obrukların habercisi!
        İşte obrukların habercisi!
        80 milyon liralık vurgunda salça savunması!
        80 milyon liralık vurgunda salça savunması!
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        İtalya'da 'Milano' tartışması
        İtalya'da 'Milano' tartışması
        Bitcoin'de hızlı toparlanma
        Bitcoin'de hızlı toparlanma
        Sağlıkta yapay zeka tartışması
        Sağlıkta yapay zeka tartışması

        Benzer Haberler

        Evde eğitim gören 12 yaşındaki bedensel engelli Hatice, hemşire olmak istiy...
        Evde eğitim gören 12 yaşındaki bedensel engelli Hatice, hemşire olmak istiy...
        Bilecik İl Genel Meclisi Başkanlığı seçimi yapıldı
        Bilecik İl Genel Meclisi Başkanlığı seçimi yapıldı
        Bilecik'te emniyet ekipleri dronla trafik denetimi yaptı
        Bilecik'te emniyet ekipleri dronla trafik denetimi yaptı
        Pazaryeri'nde Polis Haftası kapsamında mevlit okutuldu
        Pazaryeri'nde Polis Haftası kapsamında mevlit okutuldu
        Bilecik'te hafriyat kamyonu yandı
        Bilecik'te hafriyat kamyonu yandı
        Bilecik'te trafik kazasında 9 kişi yaralandı
        Bilecik'te trafik kazasında 9 kişi yaralandı