Bilecik'te kaybolan 5 çocuk bulundu
Bilecik'te, yürüyüşe çıktıkları sırada kaybolan 5 çocuk ekiplerce bulunarak ailelerine teslim edildi.
Bilecik'te, yürüyüşe çıktıkları sırada kaybolan 5 çocuk ekiplerce bulunarak ailelerine teslim edildi.
Kent merkezindeki Beşiktaş Mahallesi yakınlarındaki dağlık alanda yürüyüşe çıkan 5 çocuk, havanın kararmasıyla yollarını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kayıp çocukları bularak ailelerine teslim etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.