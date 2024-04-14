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        Bilecik'te emniyet ekipleri dronla trafik denetimi yaptı

        Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 11:38 Güncelleme: 14.04.2024 - 11:38
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        Bilecik'te emniyet ekipleri dronla trafik denetimi yaptı
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        Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Müdürlüğünce yapılan denetimlerde, acil durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanma, sürücü belgesi alındığı halde araç kullanma, emniyet kemeri, şerit ve kırmızı ışık ihlali gibi tespitler uygulama noktalarındaki ekiplere bildirildi.

        Denetimlerde, ihlallerinden dolayı 17 sürücüye toplam 25 bin 602 lira ceza kesildi.

        Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de bayram dönüşü tedbirleri kapsamında eş zamanlı sorumluluk bölgesi yollarda dron ile denetim yaptı.

        Ekipler, sürücü ve yolcuları emniyet kemeri takmaları ve hız ihlalleri konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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