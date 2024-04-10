Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te 5'inci kattan düşen kişi hayatını kaybetti

        Bilecik'te apartmanın 5'inci katından düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 18:59 Güncelleme: 10.04.2024 - 18:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te 5'inci kattan düşen kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'te apartmanın 5'inci katından düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Bilecik Merkez İsmetpaşa Mahallesi Muavenatı İçtimai Sokak'taki apartmanın 5 katında bulunan dairenin penceresinden düşen Bayram Güçlü (22) ağır yaralandı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Güçlü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamas liderinin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti
        Hamas liderinin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi liderlere bayram telefonu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi liderlere bayram telefonu
        Juve'nin yeni '10'u Kenan!
        Juve'nin yeni '10'u Kenan!
        Avusturya Başbakanı Nehammer, Türkiye'nin arabulucu rolüne dikkat çekti
        Avusturya Başbakanı Nehammer, Türkiye'nin arabulucu rolüne dikkat çekti
        Boşandığı eşinin kocası ile annesini vurdu! Kapıdaki dehşet!
        Boşandığı eşinin kocası ile annesini vurdu! Kapıdaki dehşet!
        İstanbul'da şaşırtan trafik!
        İstanbul'da şaşırtan trafik!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Anne ve babasının elini öpecekti! Evlat acısı!
        Anne ve babasının elini öpecekti! Evlat acısı!
        İsviçre, Ukrayna Barış Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
        İsviçre, Ukrayna Barış Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
        ABD'de enflasyon rakamları açıklandı
        ABD'de enflasyon rakamları açıklandı
        Bodrum'dan Antalya'ya... Sahillerde bayram yoğunluğu!
        Bodrum'dan Antalya'ya... Sahillerde bayram yoğunluğu!
        Ayrılık kararı!
        Ayrılık kararı!
        Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
        Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Olympiakos'un öne çıkanları!
        Olympiakos'un öne çıkanları!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Dünyanın çalışan en yaşlı modeli!
        Dünyanın çalışan en yaşlı modeli!
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"

        Benzer Haberler

        Bozüyük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Bozüyük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Osmaneli'de protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı
        Osmaneli'de protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı
        Bilecik'te ailelerinden uzakta seralarda çalışan mevsimlik tarım işçileri b...
        Bilecik'te ailelerinden uzakta seralarda çalışan mevsimlik tarım işçileri b...
        Bilecik'te bayramlaşma töreni düzenlendi
        Bilecik'te bayramlaşma töreni düzenlendi
        Bilecik'te geleneği yaşatan ilçe halkı bayram namazından sonra mezarlık ziy...
        Bilecik'te geleneği yaşatan ilçe halkı bayram namazından sonra mezarlık ziy...
        Bilecik'te 6 asrı aşan "şeker atma" geleneği yaşatılıyor
        Bilecik'te 6 asrı aşan "şeker atma" geleneği yaşatılıyor