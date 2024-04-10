Bilecik'te 5'inci kattan düşen kişi hayatını kaybetti
Bilecik'te apartmanın 5'inci katından düşen kişi yaşamını yitirdi.
Bilecik'te apartmanın 5'inci katından düşen kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Bilecik Merkez İsmetpaşa Mahallesi Muavenatı İçtimai Sokak'taki apartmanın 5 katında bulunan dairenin penceresinden düşen Bayram Güçlü (22) ağır yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Güçlü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.