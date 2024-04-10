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        Osmaneli'de protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Bekir Torun ile kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 12:59 Güncelleme: 10.04.2024 - 12:59
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        Osmaneli'de protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı
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        Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Bekir Torun ile kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

        Ünal, Fatih Camisi'ndeki bayramlaşma sonrası yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

        Bayramların insanları bir araya getiren müstesna günler olduğunu belirten Ünal, şöyle konuştu:

        "Aile büyüklerimizin hayır dualarını alırken, gözlerimizin nuru, evlerimizin neşesi olan çocuklarımızı sevindirirken, öksüzleri, yetimleri, garipleri de asla unutmamalıyız. Evinde ve yatağında ziyaretçi bekleyen insanlarımızı hatırlamalı, kimsesizlerin ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalmalı, yüzlerinin gülmesine ve ümitlerinin yeşermesine vesile olmalıyız. Sizlerden bu bayramda özellikle şehitlerimizin yakınlarını, kahraman gazilerimizi yalnız bırakmamanızı istirham ediyorum. O şehit ve gaziler ki şehitlik ve gazilik onlara ecdat mirasıdır. Bu vesile ile aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anarken, siz değerli Osmanelili hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla kutluyor ve bayramın Osmaneli'mize, ilimize, ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık, esenlik getirmesini diliyorum."

        Belediye Başkanı Torun, güzel bir atmosferde gençler, çocuklar ve yetişkinlerle bayram namazını kıldıklarını dile getirdi.

        Torun, "Ramazan Bayramı'nın Osmaneli'mize, devletimize, milletimize ve tüm İslam alemine barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı vesilesiyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi, saygıyla ve rahmetle anıyoruz." dedi.

        Ünal ve Torun ile beraberindekiler, Osmaneli Kaymakamlığı'nda kurum müdürleri ve muhtarlarla bayramlaştıktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve şehit ailesini ziyaret etti.

        Bayramlaşma programına Osmaneli Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Mustafa Toy, Emniyet Müdür Vekili Emniyet Amiri Selçuk Karakaş, siyasi partilerin ilçe başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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