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        Bilecik'te ailelerinden uzakta seralarda çalışan mevsimlik tarım işçileri bayramlaştı

        Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden Bilecik'in İnhisar ilçesine gelerek çadırlarda kalan mevsimlik tarım işçileri, birbirleriyle bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 12:44 Güncelleme: 10.04.2024 - 12:44
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        Bilecik'te ailelerinden uzakta seralarda çalışan mevsimlik tarım işçileri bayramlaştı
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        Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden Bilecik'in İnhisar ilçesine gelerek çadırlarda kalan mevsimlik tarım işçileri, birbirleriyle bayramlaştı.

        Kaymakamlık tarafından kendilerine ayrılan alanlardaki çadırlarda yaşamlarını sürdüren sera işçileri, Ramazan Bayramı'nı memleketlerinden uzakta geçiriyor.

        İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan, kaldıkları çadırlarda birbirlerinin bayramlarını tebrik eden, telefonda aileleriyle bayramlaşan işçileri yalnız bırakmadı.

        Aileleri ziyaret eden Arslan, bayramlarını kutladı ve çocuklara şeker dağıttı.

        Belediye Başkanı Arslan, AA muhabirine, çoğunluğu Şanlıurfa'dan olmak üzere Güneydoğu'dan gelen tarım işçilerinin, geçimlerini sağlamak için ilçede yaşamlarını sürdüklerini söyledi.

        İnhisar'ın, Marmara Bölgesi'nin örtü altı tarım alanında önemli merkezlerinden olduğunu belirten Arslan, şunları kaydetti:

        "Bölgenin sebze ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Sakarya Havzası'nda yer alan ilçemiz ve Söğüt ilçesine bağlı köylerde tarım işçileri, ekmek parası için ter döküyor. Mevsimlik tarım işçileri alın teri dökerek üretime katkı sağlıyor. İşçilerimiz tarımsal üretimin en önemli zincirini oluşturuyor. Memleketlerinden uzak yaşadıkları bayramı onlarla paylaşmak istedik. Yaşam koşullarının daha iyi şartlarda olması için elimizden gelen desteği veriyoruz ve her zaman yanlarında oluyoruz. Onlara üretime verdikleri katkı nedeniyle tüm çiftçiler adına teşekkür ediyor, bayramlarını kutluyorum."

        İşçilere çavuşluk yapan Salih Unutur da yaklaşık 15 yıldır İnhisar'da tarım sektöründe çalıştıklarını dile getirdi.

        Arslan'a ziyaretinden dolayı teşekkür eden Unutur, "Telefonla akrabalarımızla bayramlaştık. Kendi memleketimizde bayramı kutlayamamanın burukluğunu yaşıyoruz. Biz de bayramımızı kendi memleketimizde kutlamak isterdik ama ekmek parası için binlerce kilometre uzaklardan geliyoruz." dedi.

        Şanlıurfa'dan gelen Mehmet Unutur ise memleket hasreti çekseler de kendi aralarında bayramlaşarak bu özel anları yaşadıklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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