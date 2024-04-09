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        Bilecik'te 6 asrı aşan "şeker atma" geleneği yaşatılıyor

        Bilecik'in İnhisar ilçesinde 6 asırlık geleneğe uyan çocuklar, köy meydanında sandalyelere oturup şeker topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 19:17 Güncelleme: 09.04.2024 - 19:17
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        Bilecik'te 6 asrı aşan "şeker atma" geleneği yaşatılıyor
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        Bilecik'in İnhisar ilçesinde 6 asırlık geleneğe uyan çocuklar, köy meydanında sandalyelere oturup şeker topladı.

        İnhisar'a 6 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 250 kişinin yaşadığı köyde asırlardır süren gelenek için arife günlerinde köy meydanında bir araya gelen vatandaşlar, önce ikindi namazını kıldı. Daha sonra köy meydanına oturan büyükler, ellerinde poşetlerle bekleyen çocuklara şeker dağıttı.

        Bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle gurbette ve çevre illerden de gelen yüzlerce vatandaşlar ilgi gösterdiği etkinlikte, şeker atma töreninin ardından mezarlık ziyaret edilerek dualar edildi.

        Köy muhtarı Gürol Emir, AA muhabirine, 6 asrı geçen süredir bu geleneği devam ettirdiklerini söyledi.

        Dini bayramların arifesinde bu geleneğin yaşatıldığını aktaran Emir, "Ramazan ve Kurban bayramlarının arife günlerinde çocuklarımız bu şekilde otururlar. İkindi namazının çıkışında biz de çocuklarımızı şeker ile sevindiririz." dedi.

        Geleneği yaşatmak için farklı şehirde yaşayan insanların da köye geldiğini belirten Emir, sözlerine şöyle devam etti:

        "Akrabalarımız, komşularımız Türkiye'nin neresinde olursa olsun buraya gelir ve şeker atmaya katılırlar. Çevre yerlerden misafirlerimiz de gelir. Çocukların hepsi neşe dolu, çikolatayı alınca daha çok seviniyorlar, bizler de seviniyoruz ve aynı zamanda çocukluğumuzu yaşıyoruz. Köyde yaşayan herkes bu sandalyeye oturup, şeker toplamıştır. Almanya'da olmak üzere farklı ülkelerdeki gurbetçilerimizin yanı sıra İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Ankara'dan hatta yurt dışında yaşayan köylülerimizden gelenler oluyor. Bizim için bayramın önemi bu."

        Antalya Alanya'dan gelen Berker Karakoç da aile büyüklerinin köyde yaşadığını ve her bayram gelmeye çalıştığını anlatarak, "Zamanında biz de burada oturarak şeker topladık. Şimdi torunum şeker toplamak için oturuyor, geleneğin devam etmesi çok güzel." ifadelerinde bulundu.

        Katar'dan gelen Hatice Toğrul ise eşinin bu köylü olması nedeniyle daha önce iki kez daha geldiğini ve şeker atma geleneğini köyde öğrendiğini belirterek, bayram coşkunu hem çocukların hem de büyüklerin daha güzel yaşadığını söyledi.

        İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan "10 yıl görev yaptığım il genel meclisi üyeliğim döneminde de her arife buraya gelir, onların mutluluğuna ortak oldum. Bundan sonraki dönemlerde belediye olarak her türlü desteği vereceğiz. Çocukların mutluluğu, bizleri daha çok mutlu ediyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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