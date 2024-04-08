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        Bilecik'te horoz ile köpeğin oyununu hayvanların sahibi cep telefonuyla kaydetti

        Bilecik'te bir horoz ile köpeğin evin bahçesinde birbirlerine sataşarak oynaması, cep telefonuyla kayda alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 16:37 Güncelleme: 08.04.2024 - 16:37
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        Bilecik'te horoz ile köpeğin oyununu hayvanların sahibi cep telefonuyla kaydetti
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        Bilecik'te bir horoz ile köpeğin evin bahçesinde birbirlerine sataşarak oynaması, cep telefonuyla kayda alındı.

        Merkeze bağlı Bayırköy beldesinde sahipleri tarafından "Pamuk" ismi verilen köpek ile "Efe" adlı horoz, dakikalarca oynadı.

        Bahçede birbirlerine sataşan horoz ile köpek arasındaki kovalamacayı, hayvanların sahibi cep telefonuyla kaydetti.

        Görüntülerde köpek, kendisiyle oynaması için horoza sataşıyor. Oralı olmayan horozla Pamuk uğraşmaya devam ediyor. Efe horoz, kendisine sataşan köpeği kovalıyor daha sonra iki hayvan birbirleriyle oynuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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