Bilecik'te emniyet ekipleri bayram öncesi dronla trafik denetimi yaptı

Ekipler, sürücü ve yolcuları emniyet kemeri takmaları ve hız ihlalleri konusunda uyardı.

Denetimlerde, ihlallerinden dolayı 23 sürücüye toplam 33 bin lira ceza kesildi.

Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Müdürlüğünce yapılan denetimlerde, şerit ve kırmızı ışık ihlali gibi tespitler uygulama noktalarındaki ekiplere bildirildi.

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