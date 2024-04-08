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        Pazaryeri Belediyesinin yeni meclisi ilk toplantısını yaptı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oluşan Belediye Meclisinin ilk toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 16:32 Güncelleme: 08.04.2024 - 16:32
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        Pazaryeri Belediyesinin yeni meclisi ilk toplantısını yaptı
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oluşan Belediye Meclisinin ilk toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirildi.

        Tekin, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, yeni dönemin Pazaryeri ilçesine hayırlı olmasını temenni ederek, "Bu güzel ekiple ilçemize en güzel hizmetleri sunmaya devam edeceğiz." dedi.

        17 maddenin görüşüldüğü toplantıda, Belediye Meclisinin yeni Başkanlık Divanı ile Belediye Encümeni, İmar Komisyonu, Plan Bütçe, Bilecik Belediyeler Birliği, Karasu Birliği, Tarihi Kentler Birliği Meclisi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği, İpek Yolu Belediyeleri temsilcilerinin seçimi ile devam etti.

        Pazaryeri Belediyesi 2023 yılı faaliyet raporu ve 2023 yılı denetim raporlarının okunmasıyla toplantı sona erdi.

        Tekin, toplantı sonunda yeni meclis üyelerine başarılar dileyerek, ilk toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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