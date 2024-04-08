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        Osmaneli'de Polis Haftası etkinlikleri başladı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü etkinlikleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 11:32 Güncelleme: 08.04.2024 - 11:32
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        Osmaneli'de Polis Haftası etkinlikleri başladı
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        Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü etkinlikleri başladı.

        Polis Haftası kapsamında Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdür Vekili Emniyet Amiri Selçuk Karakaş tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından polis memuru Lale Başaran, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

        Karakaş ve beraberindeki emniyet mensupları, çelenk töreni sonrası Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal’ı makamında ziyaret etti.

        Etkinlikler kapsamında yarın akşam namazından sonra Fatih Camisi'nde polis şehitleri ve tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okunacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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