Osmaneli'de Polis Haftası etkinlikleri başladı

Etkinlikler kapsamında yarın akşam namazından sonra Fatih Camisi'nde polis şehitleri ve tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okunacak.

Karakaş ve beraberindeki emniyet mensupları, çelenk töreni sonrası Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal’ı makamında ziyaret etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından polis memuru Lale Başaran, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

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