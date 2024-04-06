Bilecik'te "Şeyh Edebali Diyarından Geleneksel 1001 Hatim" programı

Programda Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından kandil şekeri dağıtıldı.

Etkinlikte, 12 Ocak-5 Nisan'da okunan Hatmi Şerif, Yasin-i Şerif, sure ve salavatları içeren Hatim Duası yapıldı ve teravih namazı kılındı.

Şeyh Edebali Yerleşkesi'ndeki Orhan Gazi Camisi'nde, BŞEÜ'de faaliyet gösteren 9 öğrenci kulübünün organize ettiği programa, Vali Şefik Aygöl, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakki İşcan, BŞEÜ Genel Sekreteri Özgür Özcan, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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