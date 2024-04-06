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        Bilecik'te "Şeyh Edebali Diyarından Geleneksel 1001 Hatim" programı

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ) "Şeyh Edebali Diyarından Geleneksel 1001 Hatim" adlı program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 10:38 Güncelleme: 06.04.2024 - 10:38
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        Bilecik'te "Şeyh Edebali Diyarından Geleneksel 1001 Hatim" programı
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ) "Şeyh Edebali Diyarından Geleneksel 1001 Hatim" adlı program düzenlendi.

        Şeyh Edebali Yerleşkesi'ndeki Orhan Gazi Camisi'nde, BŞEÜ'de faaliyet gösteren 9 öğrenci kulübünün organize ettiği programa, Vali Şefik Aygöl, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakki İşcan, BŞEÜ Genel Sekreteri Özgür Özcan, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        Etkinlikte, 12 Ocak-5 Nisan'da okunan Hatmi Şerif, Yasin-i Şerif, sure ve salavatları içeren Hatim Duası yapıldı ve teravih namazı kılındı.

        Programda Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından kandil şekeri dağıtıldı.

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