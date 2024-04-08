Bilecik'te giyim mağazasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı
Bilecik'te bir giyim mağazasında müşteriler arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastanede tedaviye alındı.
Bilecik'te bir giyim mağazasında müşteriler arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastanede tedaviye alındı.
İsmetpaşa Mahallesi Rasimbey Caddesi'ndeki mağazada S.Ş. ile N.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu S.Ş. ve N.S, birbirlerini bıçakla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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