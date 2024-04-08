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        Bilecik'te giyim mağazasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı

        Bilecik'te bir giyim mağazasında müşteriler arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 18:16 Güncelleme: 08.04.2024 - 18:16
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        Bilecik'te giyim mağazasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı
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        Bilecik'te bir giyim mağazasında müşteriler arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastanede tedaviye alındı.

        İsmetpaşa Mahallesi Rasimbey Caddesi'ndeki mağazada S.Ş. ile N.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu S.Ş. ve N.S, birbirlerini bıçakla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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