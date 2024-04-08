Bilecik'te giyim mağazasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İsmetpaşa Mahallesi Rasimbey Caddesi'ndeki mağazada S.Ş. ile N.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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