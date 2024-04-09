Elmabahçe Barajı su tutmaya başladı

Bilecik'te, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce inşa edilen Elmabahçe Barajı'nın tamamlanarak su tutmaya başladığı bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, kurumun tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, tarım arazilerinden yüksek fayda sağlamak, musluklara sağlıklı, içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini olası taşkınlardan korumak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Bu kapsamda Bilecik'te de faaliyetlerde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, bölgedeki su yapılarının artmasının tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı belirtildi.