Bilecik'te bayramlaşma töreni düzenlendi

Bilecik'te, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Vali Şefik Aygöl, Valilik binasındaki törende, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Aygöl, bayramlaşmanın ardından yaptığı konuşmada, kentte birlik, beraberlik ve dayanışma ortamının yaşandığını söyledi.

Ramazan ayı boyunca seçim süreci geçirildiğini anımsatan Aygöl, şu ifadeleri kullandı:

"Sonuç olarak 31 Mart döneminde en fazla önemsediğimiz husus seçimin sonucuydu. Birlikte yarışanların tokalaştığı, birbirlerini tebrik ettiği bir dönem yaşamak istemiştik. Allah'a çok şükür, herhangi bir problem olmadan seçimi, ramazanımızı geçirdik. Çok güzel iftarlarımız oldu. Bizler de her iftar gecesinde bir aileyle, ekiple ve toplulukla birlikte olmaya çalıştık. Huzurlu bir dönem yaşadık. Bugün de huzurla Rabbim bize bayram yapmayı nasip eyledi."