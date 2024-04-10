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        Bilecik'te bayramlaşma töreni düzenlendi

        Bilecik'te, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 12:11 Güncelleme: 10.04.2024 - 12:11
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        Bilecik'te bayramlaşma töreni düzenlendi
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        Bilecik'te, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Vali Şefik Aygöl, Valilik binasındaki törende, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

        Aygöl, bayramlaşmanın ardından yaptığı konuşmada, kentte birlik, beraberlik ve dayanışma ortamının yaşandığını söyledi.

        Ramazan ayı boyunca seçim süreci geçirildiğini anımsatan Aygöl, şu ifadeleri kullandı:

        "Sonuç olarak 31 Mart döneminde en fazla önemsediğimiz husus seçimin sonucuydu. Birlikte yarışanların tokalaştığı, birbirlerini tebrik ettiği bir dönem yaşamak istemiştik. Allah'a çok şükür, herhangi bir problem olmadan seçimi, ramazanımızı geçirdik. Çok güzel iftarlarımız oldu. Bizler de her iftar gecesinde bir aileyle, ekiple ve toplulukla birlikte olmaya çalıştık. Huzurlu bir dönem yaşadık. Bugün de huzurla Rabbim bize bayram yapmayı nasip eyledi."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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