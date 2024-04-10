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        Bozüyük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 15:27 Güncelleme: 10.04.2024 - 15:27
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        Bozüyük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli gördükleri bir kişinin üzerinde yaptıkları aramada 2,28 gram sentetik uyuşturucu ile 18 parça kağıda sarılmış satışa hazır uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak", "uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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