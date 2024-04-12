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        Bilecik'te hafriyat kamyonu yandı

        Bilecik'te seyir halinde alev alan hafriyat kamyonu kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 13:27 Güncelleme: 12.04.2024 - 13:27
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        Bilecik'te hafriyat kamyonu yandı
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        Bilecik'te seyir halinde alev alan hafriyat kamyonu kullanılamaz hale geldi.

        Bilecik-Yenişehir kara yolunda 06 EGK 437 plakalı kamyon seyir halindeyken alev aldı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Kısa sürede kontrol altına alınan yangın tamamen söndürüldü.

        Yangın nedeniyle trafik akışında aksama meydana geldi.

        Kullanılamaz hale gelen kamyonun kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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