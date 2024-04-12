Bilecik'te hafriyat kamyonu yandı
Bilecik'te seyir halinde alev alan hafriyat kamyonu kullanılamaz hale geldi.
Bilecik'te seyir halinde alev alan hafriyat kamyonu kullanılamaz hale geldi.
Bilecik-Yenişehir kara yolunda 06 EGK 437 plakalı kamyon seyir halindeyken alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangın tamamen söndürüldü.
Yangın nedeniyle trafik akışında aksama meydana geldi.
Kullanılamaz hale gelen kamyonun kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
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