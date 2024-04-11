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        Bilecik'te trafik kazasında 9 kişi yaralandı

        Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 12:52 Güncelleme: 11.04.2024 - 12:52
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        Bilecik'te trafik kazasında 9 kişi yaralandı
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        Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

        M.D. idaresindeki 11 AAH 782 plakalı otomobil, Gülümbe rampası mevkisinde, H.M'nin kullandığı 41 AFL 619 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle otomobiller yol kenarına sürüklendi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü M.D, aracındaki K.D. ve 2 aylık kız bebek E.D, 41 AFL 619 plakalı otomobilin şoförü H.M ile yolcular A.M, B.A.M, K.M, N.A. ve A.A, ambulansla hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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