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        Pazaryeri'nde Polis Haftası kapsamında mevlit okutuldu

        –Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Polis Haftası dolayısıyla mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 14:24 Güncelleme: 12.04.2024 - 14:24
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        Pazaryeri'nde Polis Haftası kapsamında mevlit okutuldu
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        –Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Polis Haftası dolayısıyla mevlit okutuldu.

        Yüzbaşı Mahallesi Merkez Camisi'nde Cuma namazı öncesinde şehitler için okutulan mevlide İlçe Emniyet Amir vekili Emrah Turan, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Karabey, şehit polis yakınları, emekli polisler, daire amirleri, polis ve vatandaşlar katıldı.

        İlçe Müftüsü Dr. Şerif Gedik programda, ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü için canlarını hiçe sayarak ölüme koşan şehit polisler için mevlit okutulduğunu belirterek, vatanı için bizlerin güvenliği için şehit düşen kahraman güvenlik güçlerini rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

        Cami çıkışında ise emniyet personeli tarafından vatandaşlara gül suyu ve lokum ikramı yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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