Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Evde eğitim gören 12 yaşındaki bedensel engelli Hatice, hemşire olmak istiyor

        ATAHAN GEZER - Bilecik'in Söğüt ilçesi Savcıbey köyünde yaşayan 12 yaşındaki bedensel engelli Hatice Özalp, evinde sürdürdüğü öğrenimini tamamlayarak hemşire olmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 11:14 Güncelleme: 15.04.2024 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evde eğitim gören 12 yaşındaki bedensel engelli Hatice, hemşire olmak istiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ATAHAN GEZER - Bilecik'in Söğüt ilçesi Savcıbey köyünde yaşayan 12 yaşındaki bedensel engelli Hatice Özalp, evinde sürdürdüğü öğrenimini tamamlayarak hemşire olmayı hedefliyor.

        Tarım ve hayvancılıkla uğraşan 4 çocuklu Ayten ve Mahmut Özalp çiftinin tek çocukları Hatice'ye anne karnındayken meningomyelosel (anne karnında omurilik kanalının açıkta kalması) hastalığı teşhisi konuldu.

        Hastalık nedeniyle böbrek yetmezliği ve kas zayıflığı bulunan, 5 yaşından beri tekerlekli sandalyeyle hayatını sürdüren ve diyaliz tedavisi gören Hatice, öğrenimine okula başladığından bu yana hastalıkları nedeniyle evden devam etmek zorunda kaldı.

        Derslerini İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde eğitmenlik yapan Tubanur Özdemir ile 2 yıldır evinde işleyen Yaşar Musaoğlu Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Hatice Özalp, hafta içi her gün 4 saat eğitim görüyor.

        Özalp, AA muhabirine, öğretmeniyle Türkçe, hayat bilgisi, fen bilimleri, sosyal bilgiler, görsel sanatlar derslerini işlediklerini ve oyun oynadıklarını söyledi.

        Ders saatlerinin güzel ve eğlenceli geçtiğini belirten Özalp, "Bazen oyun oynuyoruz, boyama yapıyoruz, sonra da dersimize geri dönüyoruz. Öğretmenimi çok seviyorum. Büyüdüğümde hemşire olmak ve hastalara yardım etmek istiyorum." dedi.

        - "Takdir de teşekkür de aldı"

        Anne Ayten Özalp de kızının böbrek yetmezliği dolayısıyla evde diyaliz tedavisi gördüğünü, bu nedenle okula devam edemediğini dile getirdi.

        Hatice'nin kas zayıflığını gidermek için Bozüyük ilçesinde fizik tedaviye gittiklerini anlatan Özalp, şöyle konuştu:

        "2 senedir hoca gidip geliyor Allah razı olsun. İyice ilgilendi, Hatice okumayı söktü. Tubanur hoca gelince ders işliyorlar. Eskiden çok az okuyabiliyordu, kalem tutmayı dahi bilmiyordu. 2 yıldır hoca yardımcı oluyor. Hatice'de büyük ilerleme var. Her şeyi öğrendi çok şükür. Takdir de teşekkür de aldı."

        Öğretmen Tubanur Özdemir ise 2 sene önce tanıştıkları Hatice ile hafta içi her gün 4 saat ders işlediklerini anlattı.

        Hatice'nin gayretiyle büyük aşama katettiklerini vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

        "İlk kitap okuduğunda kendisi bile inanamadı. 'Ben şimdi kitap mı okudum?' dedi. 'Evet, sen okudun' dedim. Çok gayretli bir öğrenci. Hatice hem kas zayıflığından yürüyemiyor hem de diyalize bağlı olduğu için evinden dışarı çıkamıyor. Diyalize evinde giriyor. Köyde yaşadıkları için şimdiye kadar buraya gelebilecek öğretmen bulmakta zorluk çekmişler. Hatice de bu nedenle maalesef derslerine devam edememiş."

        Özdemir, öğrencisinin özellikle matematikte başarılı olduğunu belirterek, "2 basamaklı sayılarla toplamayı, çıkarmayı çok rahat yapıyor. Okuma yazma konusunda da çok iyi. Şu an 6'ncı sınıf öğrencisi. Allah nasip ederse 8'inci sınıfı bitirene kadar onu mezun etmek için gayret edeceğim. Mezuniyetini beraber kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        Antalya'daki teleferik kazası: Belediye Başkanı ile birlikte 5 tutuklama
        İşte obrukların habercisi!
        İşte obrukların habercisi!
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        90+7: Penaltı olmalı mıydı?
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını 8 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Daha 6 yaşındaydı... Yolun karşısına geçemedi!
        Daha 6 yaşındaydı... Yolun karşısına geçemedi!
        BMGK olağanüstü toplandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        Bitcoin'de hızlı toparlanma
        Bitcoin'de hızlı toparlanma
        "Fenerbahçe'nin Harry Kane'i"
        "Fenerbahçe'nin Harry Kane'i"
        Evine inek girdi! Dövülerek öldürüldü!
        Evine inek girdi! Dövülerek öldürüldü!
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        İtalya'da 'Milano' tartışması
        İtalya'da 'Milano' tartışması
        TBMM'yi yoğun gündem bekliyor
        TBMM'yi yoğun gündem bekliyor
        İran'ın saldırısının ardından İsrail alarma geçti
        İran'ın saldırısının ardından İsrail alarma geçti
        İsrail'in zaafı mı zaferi mi
        İsrail'in zaafı mı zaferi mi
        Fransa: Gerilim yükselmemeli
        Fransa: Gerilim yükselmemeli
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Hep merak edilen sorunun yanıtı 'ördek yavrusu deneyi'nde!
        Hep merak edilen sorunun yanıtı 'ördek yavrusu deneyi'nde!
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu

        Benzer Haberler

        Bilecik İl Genel Meclisi Başkanlığı seçimi yapıldı
        Bilecik İl Genel Meclisi Başkanlığı seçimi yapıldı
        Bilecik'te emniyet ekipleri dronla trafik denetimi yaptı
        Bilecik'te emniyet ekipleri dronla trafik denetimi yaptı
        Pazaryeri'nde Polis Haftası kapsamında mevlit okutuldu
        Pazaryeri'nde Polis Haftası kapsamında mevlit okutuldu
        Bilecik'te hafriyat kamyonu yandı
        Bilecik'te hafriyat kamyonu yandı
        Bilecik'te trafik kazasında 9 kişi yaralandı
        Bilecik'te trafik kazasında 9 kişi yaralandı
        Bilecik'te 5'inci kattan düşen kişi hayatını kaybetti
        Bilecik'te 5'inci kattan düşen kişi hayatını kaybetti