Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te iş yerinin deposunda çıkanda yangın maddi hasar oluştu

        Bilecik'te atık kartondan çıkan yangın hasara sebep oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 09:17 Güncelleme: 16.04.2024 - 09:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te iş yerinin deposunda çıkanda yangın maddi hasar oluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'te atık kartondan çıkan yangın hasara sebep oldu.

        Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan iş yerinin atık karton bölümünde sebebi henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

        Olayda yaralı ve can kaybı yaşanmazken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

        Çıkan yangın sonucu maddi hasar oluştu. Ekipler olay ile ilgili araştırma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yusuf, 6 yaşındaydı... 23 saat sonra büyük acı!
        Yusuf, 6 yaşındaydı... 23 saat sonra büyük acı!
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Mehmet Ayan yazdı: B.A.Y geçmedi!
        Mehmet Ayan yazdı: B.A.Y geçmedi!
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Sarsıcı iklim değişikliği raporu
        Sarsıcı iklim değişikliği raporu
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        24'ü yakalandı, 1'i firarda! Geri iade merkezinden kaçtılar!
        24'ü yakalandı, 1'i firarda! Geri iade merkezinden kaçtılar!
        Arda'nın geleceği merak konusu
        Arda'nın geleceği merak konusu
        Müzisyeni dövüp, çarşafla boğdular! Yüzük vahşeti!
        Müzisyeni dövüp, çarşafla boğdular! Yüzük vahşeti!
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        Okan Buruk'tan tarihi performans!
        Okan Buruk'tan tarihi performans!
        Dünürler ölüme birlikte gitti! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Dünürler ölüme birlikte gitti! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Dünyanın gözü Tahran-Tel Aviv hattında!
        Dünyanın gözü Tahran-Tel Aviv hattında!
        Kabine Toplantısı bugün! Gündemde sıcak konular
        Kabine Toplantısı bugün! Gündemde sıcak konular
        Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak?
        Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak?
        Kaza anını kaydeden genç kız konuştu
        Kaza anını kaydeden genç kız konuştu
        İsrail: İran'a saldırı hazırlıkları tamam
        İsrail: İran'a saldırı hazırlıkları tamam
        "Barış Alper, Avrupa'ya yelken açtı"
        "Barış Alper, Avrupa'ya yelken açtı"

        Benzer Haberler

        Bilecik'te otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
        Bilecik'te otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
        Bilecik'te kaybolan 5 çocuk bulundu
        Bilecik'te kaybolan 5 çocuk bulundu
        Evde eğitim gören 12 yaşındaki bedensel engelli Hatice, hemşire olmak istiy...
        Evde eğitim gören 12 yaşındaki bedensel engelli Hatice, hemşire olmak istiy...
        Bilecik İl Genel Meclisi Başkanlığı seçimi yapıldı
        Bilecik İl Genel Meclisi Başkanlığı seçimi yapıldı
        Bilecik'te emniyet ekipleri dronla trafik denetimi yaptı
        Bilecik'te emniyet ekipleri dronla trafik denetimi yaptı
        Pazaryeri'nde Polis Haftası kapsamında mevlit okutuldu
        Pazaryeri'nde Polis Haftası kapsamında mevlit okutuldu