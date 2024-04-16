Bilecik'te iş yerinin deposunda çıkanda yangın maddi hasar oluştu
Bilecik'te atık kartondan çıkan yangın hasara sebep oldu.
Bilecik'te atık kartondan çıkan yangın hasara sebep oldu.
Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan iş yerinin atık karton bölümünde sebebi henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Olayda yaralı ve can kaybı yaşanmazken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Çıkan yangın sonucu maddi hasar oluştu. Ekipler olay ile ilgili araştırma başlattı.
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