Bilecik'te iş yerinin deposunda çıkanda yangın maddi hasar oluştu

Çıkan yangın sonucu maddi hasar oluştu. Ekipler olay ile ilgili araştırma başlattı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan iş yerinin atık karton bölümünde sebebi henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

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