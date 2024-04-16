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        Bilecik'te uyuşturucudan hüküm giyen firari yakalandı

        Bilecik'te, 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 15:50 Güncelleme: 16.04.2024 - 15:50
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        Bilecik'te uyuşturucudan hüküm giyen firari yakalandı
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        Bilecik'te, 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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