Bilecik'te mama üretim çadırına giren otomobilin sürücüsü yaralandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kedi ve köpek maması üretilen çadıra giren otomobilin sürücüsü yaralandı.
Y.E.Ü. idaresindeki 58 AGB 344 plakalı otomobil, Bozüyük-İnegöl kara yolu Kızılcapınar köyü mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu köpek ve kedi maması üretimi yapan işletmenin çadırına girdi.
Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Abidin Ü, yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bozüyük İlçe Devlet Hastanesi kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası işletmede de hasar oluştu.
