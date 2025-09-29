Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te mama üretim çadırına giren otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kedi ve köpek maması üretilen çadıra giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 12:01 Güncelleme: 29.09.2025 - 12:01
        Y.E.Ü. idaresindeki 58 AGB 344 plakalı otomobil, Bozüyük-İnegöl kara yolu Kızılcapınar köyü mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu köpek ve kedi maması üretimi yapan işletmenin çadırına girdi.

        Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Abidin Ü, yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Bozüyük İlçe Devlet Hastanesi kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza sonrası işletmede de hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

