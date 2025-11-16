Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ihbar üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adresteki aramada, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
