        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 15:01 Güncelleme: 16.11.2025 - 15:01
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ihbar üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Adresteki aramada, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

