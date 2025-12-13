Bilecik'te dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde kendini kamu personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Akçasu köyünde bir kişinin kendini kamu personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık yöntemiyle 71 yaşındaki E.Y'den ziynet eşyaları ile bir miktar para aldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, görgü tanıklarının ifadesi ve güvenlik kameralarından şüphelinin kimliğini tespit etti.

Zanlı D.S, düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.