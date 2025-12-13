Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde kendini kamu personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 14:33 Güncelleme: 13.12.2025 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde kendini kamu personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Akçasu köyünde bir kişinin kendini kamu personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık yöntemiyle 71 yaşındaki E.Y'den ziynet eşyaları ile bir miktar para aldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, görgü tanıklarının ifadesi ve güvenlik kameralarından şüphelinin kimliğini tespit etti.

        Zanlı D.S, düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i davet ettim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis ve yeni anayasa mesajı
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        TMSF: Habertürk TV satıldı iddiaları asılsızdır
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Lider Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında
        Lider Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında
        Atatürk'ün portresine kuryeden çirkin saldırı! Sıcak gelişme!
        Atatürk'ün portresine kuryeden çirkin saldırı! Sıcak gelişme!
        Uzaktan çalılığa benzetiliyor, içi şaşırtıyor!
        Uzaktan çalılığa benzetiliyor, içi şaşırtıyor!
        Zıplayıp 'tos' vurdu! Boğanın saldırısı kamerada!
        Zıplayıp 'tos' vurdu! Boğanın saldırısı kamerada!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        Ağaçta görüntülenmişti... "Anadolu parsı değil"
        Ağaçta görüntülenmişti... "Anadolu parsı değil"
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Mali müşavirdi mesleği bıraktı! 1 gramı 700 TL!
        Mali müşavirdi mesleği bıraktı! 1 gramı 700 TL!
        Archie Brown'a Avrupa'dan talip: Kararını verdi!
        Archie Brown'a Avrupa'dan talip: Kararını verdi!
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Onların işçileri değiliz"
        "Onların işçileri değiliz"
        Kara kaplı defterden çıkanlar
        Kara kaplı defterden çıkanlar
        18 yaş altı sigorta geçerli mi?
        18 yaş altı sigorta geçerli mi?

        Benzer Haberler

        BŞEÜ'de kütüphane personeline erişilebilirlik eğitimi verildi
        BŞEÜ'de kütüphane personeline erişilebilirlik eğitimi verildi
        Bozüyük OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı gerçekleştirildi
        Bozüyük OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı gerçekleştirildi
        Bilecik'te badminton antrenmanları yoğun tempoda devam ediyor
        Bilecik'te badminton antrenmanları yoğun tempoda devam ediyor
        Yeni İl Müdürü Çakır göreve başladı
        Yeni İl Müdürü Çakır göreve başladı
        Bilecik'te yüzme havuzunda yoğun antrenman mesaisi
        Bilecik'te yüzme havuzunda yoğun antrenman mesaisi
        Bilecik'te yaşlı kadını dolandıran şahıs tutuklandı
        Bilecik'te yaşlı kadını dolandıran şahıs tutuklandı