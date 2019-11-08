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Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri tarafından İlçe Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında kitle iletişim araçları hakkında seminer verildi.

İlçe Müftülüğünün ‘her aya bir konuk’ projesi kapsamında düzenlenen seminerde TDP Büro Amirliği ekipleri Kumral Abdal Kız Kur’an Kursu ve Soğuk Pınar Erkek Kur’an kurslarında okuyan öğrencilere kitle iletişim araçlarının olumlu ve olumsuz yönleri anlatıldı. Günümüzden örneklerinde aktarıldığı seminerde kurs öğrencilerinin kitle iletişim araçlarının olumsuzluklarından etkilenmemeleri için gerekli bilgilendirmelerin paylaşıldığı belirtildi.

BİLECİK 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:04

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