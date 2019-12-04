Bilecik'te korkutan yangın Çıkmaz sokakta bulunan apartmanda büyük panik yaşandı

Bilecik'te çıkmaz sokakta bulunan bir apartmanın çatı katında meydana gelen yangında hem bina sakinleri hem de köylüler büyük panik yaşadı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı köyü Şen mahallesi Çeşme sokak üzerinde 4 katlı bir apartmanın bacasında başlayan yangın çatı katına sıçradı. Çatı katında ikamet eden Şerife (62) ve Feyyaz (65) Ertaş çifti hemen kendilerini dışarı atarken, yangına Söğüt Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Apartmanın dar çıkmaz sokakta bulunması sebebiyle itfaiye ekipleri zor anlar yaşarken, hortum eklemesi yaparak yangını söndürebildiler. Yangında çatı katı tamamen kül olurken, apartmanda da maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan bacanın yangından 1 saat önce tekrar tutuştuğu Feyyaz Ertaş'ın kendi imkanları ile söndürdüğü öğrenildi. Yangına İnhisar Belediyesi Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri de müdahale etti.

BİLECİK 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:29

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