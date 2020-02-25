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En büyük hayali bir günlüğüne gerçek oldu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi ...

İHA

En büyük hayali vali olmak olan lise öğrencisi Ceyda Karakurt'un hayali bir günlüğüne gerçek oldu. Bir günlüğüne Bilecik Valisi olan Karakurt, evinden valilik makam aracı ile alınarak, tüm gün Bilecik Valiliği görevini yürüttü.

En büyük hayali bir günlüğüne gerçek oldu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ceyda Karakurt: "Cesaret gerektiren görev" "İlk defa valilik makam arabasına bindim"

En büyük hayali vali olmak olan lise öğrencisi Ceyda Karakurt'un hayali bir günlüğüne gerçek oldu. Bir günlüğüne Bilecik Valisi olan Karakurt, evinden valilik makam aracı ile alınarak, tüm gün Bilecik Valiliği görevini yürüttü.
Bilecik Valiliğince uygulamaya konulan projeyle 31 öğrenci, Valilik dahil olmak üzere kurumlarda bir günlüğüne idarecilik yaptı. Proje kapsamında staj yapan öğrencilerin, öz güvenlerini geliştirmek ve seçecekleri meslekleri belirlemelerine katkı sağlanması hedeflendi. Mesleki rehberlik anlamında, öğrencilerin hayata ve bir üst öğrenime hazırlanmaları, ders çalışmaya karşı olumlu tutum içinde olmalarına yardımcı olmak, meslekler hakkında canlı ve somut bilgi edinmeleri ve mesleki olgunluk düzeylerinin artırılması amacıyla ortaokul ve lise öğrencileri bir günlüğüne Valilik, Kaymakamlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında idareci oldu.

Evinden makam aracı ile alındı
Bu kapsamda, en büyük hayali vali olmak olan İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ceyda Karakurt, Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ün yanında staj için sabah valilik makam aracı ile İsmetpaşa Mahallesi'ndeki evinden alınarak, Bilecik Valiliğine geldi. Valilik girişinde görevliler tarafından karşılanan stajyer Karakurt, gün boyu Bilecik Valisi Bilal Şentürk ile birlikte çalışmaları izleyerek, program ve etkinliklere katılarak, sosyal yaşamda valilik birimlerinin işleyişi hakkında bilgilendirildi.

"Her ay bir öğrencimizi birebir tanımış oluyoruz"
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, eğitim çalışmalarının bir parçası olarak, gençlere devleti, devletin işleyişini resmi kurumların iş ve işlemlerinin ne şekilde yürütüldüğünü göstermek ve öğretmek, özgüvenlerini ve kendilerine güvenme kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla projeyi 1 yıldır uyguladıklarını bildirdi. Eğitim çalışmalarında verimliliği artırmak, performansı ortaya koymak ve tecrübeyi sahaya yansıtmak bakımından yürütülen çalışmaların bir parçası olarak proje kapsamında bir gencin daha kendisiyle birlikte bir gününü geçirdiğini ifade eden Şentürk, şunları kaydetti:
''Uyguladığımız projeyle öğrencilerimiz kurumların işleyişini, devletin yapısını tanıma imkanını yakalamış oluyorlar. Hem hatıralarında, hem hafızalarında güzel bir anı olarak kalacak, hem de istikbalde atacakları adımlarda ders çıkaracakları bir kısım tecrübelerini burada kazanmış olmalarını sağlamış oluyoruz. Bilecik'te pırıl pırıl gençlerimiz var. Her ay bir öğrencimizi bire bir tanımış oluyoruz. Onların gözünden de Bilecik'i görmüş oluyoruz. Kurumları tanımış oluyorlar. Daha sonraki bir süreçte de staj yapan çocuklarımızı bir araya getirerek, tecrübelerini paylaşmalarını sağlıyoruz. Hemşerilik bilincinin gelişmesi noktasında hayata atıldıklarında kendi memleketlerine sağlayabilecekleri katkıları da bu koltuğa oturarak bugünden dimağlarına yerleştirmiş olduğumuzu düşünüyorum. Bir meslek sahibi olduklarında da 'memleketime ne yapabilirim?' sorusunun cevabını meslek sahibi olduklarında da vermelerini ve kendi kazanımlarını illerine de aktarabilmelerini sağlamak istedik. Kızımıza eğitim hayatında başarılar diliyorum."

''Cesaret gerektiren görev''
Stajyer Karakurt ise valilik görevini öğrendiğini, rutin toplantılara katıldığını ve uygulamaya konulacak projeler hakkında görüşmeler yaptıklarını anlatarak, kendisi için güzel bir deneyim olduğunu söyledi. Vali olmak istediğini ifade eden Karakurt, ''Valiliğimizin yürüttüğü projeyi destekliyorum. Meslek lisesi öğrencisi olarak stajın ne olduğunu çok iyi biliyorum. Pratik eğitimle teorik eğitim arasında çok büyük fark var. Pratik eğitimde çok daha farklı bir insan oluyorsunuz, buradaki staj deneyimimi çok sevdim. İleride kendimi bu şekilde bir yerde görmüyorum veya gelecek planlamıyorum ama burada öğrendiklerimi gelecekteki mesleğimde mutlaka uygulayacağım. Özellikle resmi kurumlardaki iletişimde, alt üst ilişkisinde nasıl davranmam gerektiğini unutmayacağım. Umuyorum ki idarecilik görevinde bulunacak arkadaşlarımın da bu stajlardan yararlanmaları halinde kendilerine güzel şeyler katacağına inanıyorum" dedi.

"İlk defa valilik makam arabasına bindim"
İlk defa valilik makam arabasına bindiğini ve makam koltuğuna oturduğunu anlatan Karakurt, ''Çok tedirgin oldum. Buraya oturduğunuz andan itibaren üzerinize bir saygınlık ve büyük bir sorumluluk altına girdiğinizi hissedebiliyorsunuz. Gerçekten cesaret gerektiren bir görev yapıyorsunuz. Bir ilin sorumluluğunu almak, projeleri hayata geçirmek ve desteklemek, büyük sorumluluk" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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