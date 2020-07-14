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Bilecik'te trafik kazasında 1 kişi yaralandı Virajı alamayan hafif ticari araç, orta refüjü çarparak durabildi

İHA

Bilecik'te seyir halinde virajı alamayan hafif ticari araç, önce yol kenarında bulunan su kanalına ardından orta refüje, son olarak yine su kanalına çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.

Bilecik'te trafik kazasında 1 kişi yaralandı Virajı alamayan hafif ticari araç, orta refüjü çarparak durabildi

Bilecik'te seyir halinde virajı alamayan hafif ticari araç, önce yol kenarında bulunan su kanalına ardından orta refüje, son olarak yine su kanalına çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Bilecik merkez Akasya mevkinde meydana geldi. Bilecik’ten İstasyon istikametine seyir halinde olan 11 AR 068 plakalı hafif ticari araç sürücü Bilal Yüksel, Akasya mevkine geldiğinde virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden araç ilk olarak yol kenarında bulunan su kanalına ardından orta refüje, son olarak yine su kanalına çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü Bilal Yüksel yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle İstasyon istikametine tek şeritten verilen yol çekici yardımıyla aracın kaldırılmasının adından yol tekrar trafiğe açıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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