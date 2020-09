Başkan Şahin, BEBKA'yı sert bir dille eleştirdi Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin: "Genel sekreterler mafya olmuşlar, hükümdarlıklarını bitirmek lazım"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, BEBKA birçok proje hazırladıklarını ama bu projelerin onay görmediğini iddia ederek, "Bu ajanslar genel sekreterlerin elinde oyunca olmuş. Genel sekreterler mafya olmuşlar, hükümdarlıklarını bitirmek lazım" dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, eylül ayı Belediye Meclis Toplantısı sonrası Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)'yı sert bir dille eleştirdi. BEBKA'nın hiç bir toplantısına katılmayacağını anlatan Şahin, "BEBKA'ya bizler hemen her ilana bir proje hazırlıyoruz. Çok kusursuz projeler hazırlıyoruz, ama hiçbiri onay almadı. Bende soruyorum yani niye onay almadı. BEBKA'yı her yerde de eleştiriyorum. Sen katıldığım BEBKA toplantında Bursa turizminin karakteristik özelliklerinin belirlenmesi konusunda danışmanlık hizmeti alınması oldu. 2 buçuk milyonluk işi bunu gavur bir firma alıyor. Bursa'nın karakteristiklerini yabancı bir firma nasıl alır. Paralar böyle böyle harcanıyor. Bizler proje götürüyoruz ama olmuyor. Biz engelli kardeşimizle alakalı bir proje götürdük, tabi bizimki onaylanmadı, Bayırköy beldesine yapılacak olan Engelli Merkezi hemen onaylandı. Bayırköy'de kaç tane engelli kardeşimiz var. Bunlara bir bakılır, araştırılır değil mi?. Kaç engelli olup olmadığına bakmadan değerlendirip bir takım sonuçlar vermek bana iyi niyetli gelmiyor. Daha önce benzer kuruluşlarda ben de çalıştım. O tür sistemleri biliyorum. Bu tür kalkınma ajansları genel sekreterlerin elinde kısacası oyuncak olmuş kurumlar. Yazık olmuş, önceleri çok güzeldi aslında kalkınma ajansı nedeni ise, o zaman Kalkınma Bakanlığı vardı. O zamanlar çok güzel bir sistem işliyordu" dedi.



"Genel sekreterlerin hükümdarlığını bitirmek lazım"

Kalkınma Bakanlığının iptal olmasının ardından bu tür kurumların genel sekreterlerinin kucağına düştüğünü anlatarak, "BEBKA toplantılarına katılmıyorum, protesto ediyorum. Geçen ay BEBKA bizden 450 bin lira kesti, bizler onlara para da veriyoruz. Verdiğimizi çıkartsak yine razıyız, ama verdiğimizde çıkartamıyoruz. Ben geldiğim günden beri her açılan ilana proje soktum, hiç birinin onayı olmadı. İçine girerseniz göreceksiniz, genel sekreterler mafya olmuşlar. Genel sekreterlerin hükümdarlığını bitirmek lazım" dedi.

