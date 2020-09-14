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Eski Bakan Yıldız, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz politikasını eleştirdi: "Bu tarihlerin hiçbiri tesadüf değildir" "Yer altındayken savaşın, yer üstündeyken barışın göstergesi olan petrol ve doğalgazın özellikle büyük bir uğraşı içerisindeyiz" "Bölgemizde vekalet devletler çıkmıştır" AK Parti Bilecik Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi

İHA

Eski Bakan Yıldız, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz politikasını eleştirdi: "Bu tarihlerin hiçbiri tesadüf değildir" "Yer altındayken savaşın, yer üstündeyken barışın göstergesi olan petrol ve doğalgazın özellikle büyük bir uğraşı içerisindeyiz" "Bölgemizde vekalet devletler çıkmıştır" AK Parti Bilecik Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, Doğu Akdeniz'de yaşanan olaylarla ilgili Yunanistan'ın tutum ve davranışlarını eleştirerek, "Yunanistan'ın tutumlarında tek başına değil. Yer altındayken savaşın, yer üstündeyken barışın göstergesi olan petrol ve doğalgazın özellikle büyük bir uğraşı içerisindeyiz" dedi.
AK Parti Bilecik Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede tek aday olarak seçime giren mevcut Başkan Nail Öztürk, 194 delegenin oy kullandığı seçimde 187 delegenin oyunu alarak yeniden AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı olarak seçildi.

"Durmak yok yola devam"
Programda açılış konuşmasını yapan Başkan Nail Öztürk, bugüne kadar AK Parti teşkilatlarının çeşitli kademelerinde görev aldığını belirterek, "Görev aldığım sürede şunu öğrendim ki AK Parti teşkilatları içerisinde görev almak büyük bir onur ve gurur meselesidir. Liderimiz Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 'İnandığın yolda yürü' anlayışıyla durmadan, yorulmadan yürüyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Durmak yok yola devam" ifadelerini kullandı.

"Mesele ümmet davası"
AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık ise tüm dünyanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğini kabul ettiğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımızın izinde yol yürümeyi hedef edinen ve hala o izle siyasetimizi devam ettirmeye gayret ediyoruz. Mesele koltukları, makamları kapmak, yada o koltuklara bir şekilde oturmak değil mesele davayı inandığımız dava ve kardeşliğimizi beraber tutabilmek, mesele burada ümmet davası. Tüm dünya Cumhurbaşkanımızın liderliğini kabul etmişken bizde inşallah liderimize toz kondurmadan, onun üzerinden bir gram dahi yük alabilen bir teşkilatlar olmayı rabbim bize nasip etsin diyorum" dedi.

"100 yıldır nasip oluyor"
Milletvekili Selim Yağcı, bugünden itibaren her şeyin daha iyi olacağını, Türkiye'nin yeniden inşa edileceğini vurgulayarak, "Bazı dönemler vardır milletler için şans dönemidir. Fırsat dönemidir işte bu dönem lider gibi lider var başımızda. Milletimize de bu gibi liderler 100 yıldır bir nasip oluyor. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde daha çok çalışmalıyız, daha çok birbirimizi sevmeliyiz. İnşallah Bilecik'te ve ilçelerimizde yerel yönetimde AK Parti Belediyeciliğini en iyi şekilde uygulayacak kadroları yeni dönem içerisinde yeniden hep birlikte hizmete getireceğiz bunun için de daha çok çalışacağız. Dün nasıl başardıysak yarın da bunu hep birlikte başaracağız" ifadelerine yer verdi.

Yunanistan'ı eleştirdi
Kongreye eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da katıldı. Yıldız programda yaptığı konuşmada, son dönemde Doğu Akdeniz'de yaşanan olaylarla ilgili Yunanistan'ın tutum ve davranışlarını eleştirerek, "Yaşadığımız coğrafyada inşallah zulmün bitmesine ve sıkıntıların dinmesine gerekçe olacak yapıyı buralarda böyle kademe kademe hep beraber kurmuş oluyoruz. Yer altındayken savaşın, yer üstündeyken barışın göstergesi olan petrol ve doğalgazın özellikle büyük bir uğraşı içerisindeyiz. Yıllardan bu yana son 18 yılda AK Parti iktidarıyla beraber hamd olsun bu konuda çok fazla çalışma yapıldı. Allah niyetlerimizin ve gayretlerimizin ötesinde yalnızca bize değil kendimizden daha çok sevdiğimiz çocuklarımıza ve geleceğimize bu bereketi ihsan etsin diye dua ediyor ve gayret ediyoruz" dedi.

"Bölgemizde vekalet devletler çıkmıştır"
Yıldız konuşmasının devamında, "Doğu Akdeniz'de ki çalışma yalnızca zihinlerde değil. Yunanistan ve Mısır'ın kendi arasında anlaşma yapmış olması uluslararası hukuka aykırı bir işlemdir ve kendi ülkelerindeki entelektüeller bile karşı çıkmışlardır. Yunanistan mısır karşısında, mısır ise Yunanistan karşısında hak kaybına uğradığını kendi idarecilerince belirtmiştir. Ama bölgemizde vekalet devletler çıkmıştır. Yunanistan tek başına değildir ve söylediği yalnızca kendisi ile alakalı değildir. Fransa'nın Macron'u yalnızca kendi ülkesinin devlet başkanlığından değil, aynı zamanda bir Yahudi grubu olan bankacılığın içerisinden gelen ülke başkanlığına kadar çıkartılmış birisidir" ifadelerine yer verdi.

"Bu tarihlerin hiçbiri tesadüf değildir"
Konuşmasında FETÖ'ye de işaret eden Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, "Bunların başını çektiği çalışma bir noktada yalnızca kendileriyle sınırlı değildir. 2013'te Gezi Parkı olayları, 1725 Aralık senaryoları ve MİT krizi ile beraber ülkeyi 15 Temmuz 2016'ya taşımışlardır. Bu tarihlerin hiç bir tanesi tesadüf değildir. FETÖ darbe girişimi yalnızca Türkiye'deki idari yapıyı değiştirmeye yönelik değildir, ufkumuzdaki insan yapısını değiştirmeye dönüktür" dedi.
Konuşmaların ardından, AK Parti Bilecik Merkez İlçe 7. Olağan Kongresinde seçime tek listeyle giren Nail Öztürk, yeniden Merkez İlçe Başkanı seçildi.
Kongreye Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Marmara Koordinatörü Berk Mersinli, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, siyasi partilerin temsilcileri, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri, muhtarlar ile partililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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