Bilecik \u0130l Tar\u0131m ve Orman M\u00fcd\u00fcr\u00fc Necmettin Yolda\u015f, Tar\u0131msal Yeniliklerin Yayg\u0131nla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 projesi kapsam\u0131nda, Bilecik in Boz\u00fcy\u00fck il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Dodurga beldesinde 16 dekar alanda bu\u011fday \u00e7e\u015fit demonstrasyonu kuruldu\u011funu s\u00f6yledi. Dodurga da ger\u00e7ekle\u015ftirilen programa Vali Yard\u0131mc\u0131 Yunus Fatih Kadiro\u011flu, Dodurga Belediye Ba\u015fkan\u0131 Selim Tuna, Bilecik \u0130l Tar\u0131m ve Orman M\u00fcd\u00fcr\u00fc Necmettin Yolda\u015f, ziraat odas\u0131 ba\u015fkanlar\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra \u00e7ift\u00e7iler kat\u0131ld\u0131. Konu hakk\u0131nda a\u00e7\u0131klama yapan \u0130l M\u00fcd\u00fcr\u00fc Yolda\u015f, Kurulan bu\u011fday \u00e7e\u015fit demonstrasyonuyla hububat tar\u0131m\u0131 yapan \u00fcreticilerimize sertifikal\u0131, y\u00fcksek verimli ve kaliteli, hastal\u0131klara dayan\u0131kl\u0131 yeni \u00e7e\u015fitlerin tan\u0131t\u0131lmas\u0131n\u0131 ama\u00e7lamaktay\u0131z. B\u00f6ylece, b\u00f6lgeye uyum sa\u011flayan yeni bu\u011fday \u00e7e\u015fitlerinin ekiminin yayg\u0131nla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 ile birim alandan al\u0131nan verim ve \u00fcr\u00fcn kalitesinde \u00f6nemli art\u0131\u015flar beklemekteyiz.Farkl\u0131 \u00f6zel firmalardan temin edilen reis, nacibey, m\u00fcfitbey, bora, esperia, h\u00fcseyinbey, sar\u0131mustafa, falado, nusrat, almeria, tekfen2038, tekfen2064, tekfen2071, tekfen1016 ve tekfen1013 bu\u011fday \u00e7e\u015fitleri \u00e7ift\u00e7i \u015fartlar\u0131nda demostre edilecektir. Demonstrasyon 15 \u00e7e\u015fit ve bin 800 kilo bu\u011fday tohumu ile merkez, Pazaryeri, G\u00f6lpazar\u0131, Boz\u00fcy\u00fck Sarayc\u0131k K\u00f6y\u00fc ve Dodurga Beldesinde toplamda 72 dekar alanda kurulmu\u015ftur. 202021 \u00fcretim sezonu boyunca 15 er g\u00fcn aral\u0131klar ile \u00fcretim alanlar\u0131 kontrol edilerek g\u00f6rselli \u00e7e\u015fit geli\u015fimleri kaydedilecektir. Ayr\u0131ca \u00fcretilen \u00fcr\u00fcnler protein, gluten gibi i\u00e7erikleri bak\u0131m\u0131ndan da incelenecektir ve d\u00f6k\u00fcmanlar olu\u015fturulacakt\u0131r. Hasat sonu itibari ile tespit edilen de\u011ferlerin 202122 \u00fcretim sezonunda \u00e7ift\u00e7i taraf\u0131ndan duyulmas\u0131 ve de\u011ferlendirilebilmesi amac\u0131yla Bu\u011fday \u00c7al\u0131\u015ftay\u0131 yap\u0131lmas\u0131 planlanmaktad\u0131r dedi.