Bilecik Belediyesi tarafından Kurban Bayramının birinci günü kenttin bütün noktalarında yer alan çöp konteynerleri dezenfekte edildi.

Vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli bir bayram geçirmeleri amacıyla ilaçlama ve diğer alanlardaki çalışmalarını tamamlayan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöp konteynerlerini dezenfekte etti. Haşere oluşumunu engellemek, bayramda atılan çöplerin çevreye ve insanlara zarar vermemesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında kötü görüntü ve koku veren atıklar da temizlendi.

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