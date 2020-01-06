Donan yüzeyi ile büyülüyor

Bilecik'te yarın okullar tatil mi? Sorusu yanıt buldu. Bilecik'te olumsuz hava şartları okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyordu. Bilecik Valiliğinden kar tatili açıklaması geldi.

BİLECİK'TE OKULLAR TATİL Mİ? 7 OCAK 2020

Bilecik Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezinde bir gün süreyle taşımalı eğitime ara verildiği belirtildi.

Bozüyük ilçesindeki okullarda da eğitime bir gün süreyle ara verilirken, engelli ve hamile personelin yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.