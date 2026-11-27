İlerleyen yaşla birlikte isimleri hatırlamak, yeni bilgileri öğrenmek ve geçmişte yaşanan olayları ayrıntılarıyla anımsamak zorlaşabiliyor. Ancak bazı insanlar ileri yaşlarına rağmen hafıza performanslarıyla bilim dünyasını şaşırtıyor. Araştırmacıların “SuperAgers” olarak adlandırdığı bu kişilerin beyinlerinde ve yaşam alışkanlıklarında dikkat çekici farklılıklar bulunuyor. İşte 80 yaşını aşmalarına rağmen güçlü hafızalarıyla dikkat çeken insanların özellikleri...

80 YAŞINDA 50 YAŞINDAKİLER KADAR GÜÇLÜ HAFIZAYA SAHİPLER

ABD'deki Northwestern Üniversitesi araştırmacıları, 80 yaş ve üzerindeki kişiler arasında hafıza testlerinde kendilerinden 20-30 yaş daha genç yetişkinler kadar başarılı olan bireyleri "SuperAgers" olarak tanımlıyor. Bu kişilerin özellikle geçmişte yaşanan olayları ve öğrenilen bilgileri hatırlama konusunda sıra dışı performans gösterdikleri görülüyor.

BİLİM İNSANLARI 25 YIL BOYUNCA ARAŞTIRDI

Northwestern Üniversitesinin 7 Ağustos 2025 tarihinde yayımladığı açıklamada, 25 yıllık araştırmanın sonuçları paylaşıldı. 2000 yılından itibaren araştırma programına 290 kişi katılırken hayatını kaybeden 79 katılımcının bağışlanan beyinleri de bilim insanları tarafından incelendi.

HAFIZA TESTLERİNDE DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

Araştırmalarda kullanılan 15 kelimelik hafıza testinde 80 yaşındaki kişilerin ortalama beş kelime hatırladığı, 56-66 yaş arasındaki kişilerin ise ortalama dokuz kelimeyi hatırlayabildiği görülüyor. SuperAgers olarak tanımlanan kişiler, 80 yaşını aşmalarına rağmen en az dokuz kelimeyi hatırlayabiliyor.

BEYİNLERİ YAŞLANMAYA KARŞI DAHA DAYANIKLI

Bilim insanları, güçlü hafızaya sahip ileri yaştaki kişilerin beyin kabuğundaki hacmin, kendilerinden 20-30 yaş daha genç yetişkinlere benzediğini belirledi. Bu durum, yaşlanmayla birlikte görülen beyin dokusu kaybına karşı bazı insanların daha dirençli olabileceğini gösteriyor.

İKİ KAT DAHA FAZLA YENİ SİNİR HÜCRESİ

25 Şubat 2026 tarihinde Nature dergisinde yayımlanan araştırmada, güçlü hafızaya sahip ileri yaştaki kişilerin beynin hafızayla ilişkili bölgesi olan hipokampusta, sağlıklı yaşıtlarına kıyasla yaklaşık iki kat daha fazla yeni sinir hücresine sahip olduğu belirlendi.

350 BİNDEN FAZLA BEYİN HÜCRESİ İNCELENDİ

ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinin (NIH) Haziran 2026 tarihli açıklamasına göre araştırmacılar, farklı yaş gruplarına ait bağışlanmış beyinlerden alınan 350 binden fazla hücreyi analiz etti. Güçlü hafızaya sahip yaşlıların yeni oluşan beyin hücrelerinde farklı moleküler özellikler bulunduğu görüldü.

SOSYAL İLİŞKİLERİ DAHA GÜÇLÜ

Araştırmalarda dikkat çeken ortak özelliklerden biri de sosyal ilişkiler oldu. Güçlü hafızaya sahip ileri yaştaki kişilerin genellikle sosyal yaşamda daha aktif oldukları ve çevrelerindeki insanlarla güçlü ilişkiler kurdukları görüldü. Ancak sosyal ilişkilerin tek başına bu hafıza performansını sağladığı henüz kanıtlanmış değil.

ALZHEİMER HASTALIĞINA KARŞI FARKLI BİR DİRENÇ GÖSTERİYORLAR

Araştırmacılar, bazı katılımcıların beyinlerinde Alzheimer hastalığıyla ilişkili protein birikimlerinin görülmediğini belirledi. Bazı katılımcıların ise bu birikimlere rağmen güçlü hafızalarını koruyabildikleri tespit edildi. Bilim insanları, bu farklılıkların gelecekte geliştirilecek tedavilere ışık tutabileceğini düşünüyor.

HEPSİNİN YAŞAM ALIŞKANLIKLARI AYNI DEĞİL

Araştırmaya katılan kişilerin beslenme, egzersiz ve günlük yaşam alışkanlıkları birbirinden farklılık gösteriyor. Northwestern Üniversitesinden Prof. Dr. Sandra Weintraub, sıra dışı hafıza performansına ulaşmanın herkes için geçerli tek bir yolu bulunmadığına dikkat çekiyor.

GÜÇLÜ HAFIZANIN SIRRI HENÜZ TAM OLARAK ÇÖZÜLMEDİ

Bilim insanları, biyolojik özelliklerin, genetik faktörlerin, psikolojik etkenlerin ve sosyal yaşamın güçlü hafızanın korunmasında nasıl bir rol oynadığını araştırmaya devam ediyor. Elde edilen bulgular, ileri yaşlarda belirgin hafıza kaybının herkes için kaçınılmaz olmadığını gösteriyor.